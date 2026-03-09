Slušaj vest

Navikli smo da u prirodi postoji jasan red. Predatori na vrhu lanca ishrane hrane se životinjama koje su niže u toj hijerarhiji. Međutim, novi video-snimak iz rezervata prirode u Italijipokazuje nešto što nikad do sada nije viđeno, piše Phys.org.

Zamke s kamerama, njih 5, postavljene su na Predsedničko imanje Kastelporcijano, veliko zaštićeno područje na periferiji Rima. Naučnici sa Univerziteta u Sasariju želeli su da proučavaju kretanje vukova (Canis lupus) i to kako oni odgajaju svoje mlade.

Kamere koje se aktiviraju na pokret stavljene su na lokaciju jazbine da prate reproduktivno ponašanje vukova, ali je jedne noći kamera postavljena blizu ulaza snimila crvenu lisicu (Vulpes vulpes) kako istražuje jazbinu.

Snimak jasno pokazuje lisicu kako njuška oko otvora jazbine, a zatim se usuđuje da uđe unutra i izvlači živog mladunca. Mladi vuk uspeva da pobegne nazad u jazbinu, ali lisica ulazi drugi put i hvata ga. Zvuci njegovog zapomaganja se jasno čuju.

Video se zatim prekida i prelazi na drugu scenu oko jazbine, tako da zapravo ne vidimo šta se dalje dešava. Ipak, istraživači pretpostavljaju da je lisica verovatno ubila mladunca jer on nikada više nije viđen.

Jedan od najzanimljivijih aspekata otkrića, kako tim piše u svom radu u žurnalu Current Zoology, jeste to što je lisici bilo dostupno obilje druge hrane, poput mladih jelena. Stoga je njen napad verovatno bio oportunistički (iskorišćavanje ukazane prilike), a ne posledica nestašice hrane.

Tokom napada, odrasli vukovi su bili u lovu, ali dva dana kasnije, čitav čopor je napustio jazbinu. Preselili su se na novu lokaciju, najverovatnije zato što je njihov prvobitni dom bio kompromitovan.

Iako je ovo bio samo jedan incident, naučnici sugerišu da snimak pokazuje kako mezokarnivor (predator srednje veličine, kao što je lisica) može direktno da ugrozi opstanak veće predatorske vrste loveći njene najranjivije jedinke.

- Naše zapažanje proširuje poznati opseg antagonističkih interakcija koje utiču na potomstvo vuka, pokazujući da čak i mezokarnivori mogu da izvrše direktan pritisak na reproduktivni uspeh ovog vršnog predatora - napisali su istraživači u svom radu.

Još nije poznato da li je ovo uobičajeno ponašanje lisica. Ali ako se slični događaji dešavaju češće nego što naučnici misle, oni bi mogli predstavljati zanemarenu opasnost za mladunce vuka u divljini.

Kako se navodi, poznato je da vukovi povremeno ubijaju lisice, ali obrnuti slučaj nikada ranije nije zabeležen na video-snimku.