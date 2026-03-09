Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za Njujork post da „nije zadovoljan“ novim iranskim vrhovnim vođom, Modžtabom Hamneijem.

Tramp je takođe isključio mogućnost skorog američkog vojnog raspoređivanja u iranskom podzemnom postrojenju za obogaćivanje uranijuma kod Isfahana, navodeći da odluke o tome još nisu ni blizu donošenja.

Tramp je ranije zapretio da novi vođa "neće dugo potrajati“ bez američkog i izraelskog odobrenja, dok je Izrael već označio svakog novog lidera Irana kao metu za likvidaciju.

Modžtaba Hamnei

Na pitanje o konkretnim planovima za mlađeg Hamneija, Tramp je odbio da odgovori, ponovivši samo da mu se on ne dopada.

Prošle nedelje je Modžtabu nazvao "beznačajnim" i uporedio situaciju sa intervencijom u Venecueli.

Modžtaba Hamnei postao je vrhovni vođa tokom vikenda, kao tek treća osoba na toj funkciji od revolucije 1979. godine.

Njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, upravljao je Iranom 37 godina pre nego što je ubijen 28. februara u zajedničkom američko-izraelskom vazdušnom napadu na rezidenciju u Teheranu.