Slušaj vest

Tanker za naftu kojim upravlja grčka kompanija prošao je kroz Ormuski moreuz, što je signal da komercijalna plovila i dalje pokušavaju da plove ovim ključnim prolazom uprkos ratu između SAD, Izraela i Irana.

Dok stotine brodova čekaju sa obe strane moreuza, podaci platformi Kpler i MarineTraffic potvrđuju da je grčki tanker „Shenlong“ (klase Suezmax) uspešno prevezao milion barela saudijske nafte iz luke Ras Tanura ka Indiji.

Ormuski moreuz je jedno od najvažnijih svetskih saobraćajnih čvorišta kroz koje prolazi petina globalne opskrbe energentima. Iako je Iranska revolucionarna garda proglasila moreuz zatvorenim i zapretila napadima na svako plovilo, a do sada je već pogođeno 10 brodova, pojedini operateri nastavljaju plovidbu uz isključivanje AIS transpondera za praćenje.

Nastavljaju se i iranske isporuke