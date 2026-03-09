Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Belgije Bernard Kvintin izjavio je danas da je eksplozija kraj sinagoge u Liježu "besprizoran antisemitski akt" i da belgijski federalni tužioci istražuju slučaj.

Sve se dešava u okolnostima jačanja bezbednosti u nizu evropskih zemalja zbog rata na Bliskom istoku, koji SAD i Izrael vode protiv Irana. Policija grada Liježa kaže da se eksplozija ispred singagoge dogodila rano jutros, da niko nije povređen, ali da su od siline udara stakla izletela iz prozorskih okvira na zgradi prekoputa jevrejske bogomolje.

Ulica u kojoj se sinagoga nalazi i dalje je blokirana, a istražitelji pretražuju okolinu, navodi se u saopštenju.

Kventin je na Iksu saopštio da je "eksplozija ispred sinagoge u Liježu besprizoran antisemitski akt čija je direktna meta jevrejska zajednica u Belgiji" i da će "bezbednost oko sličnih objekata i dalje biti pojačana".

Šef belgijske diplomatije nije povezao eksploziju sa ratom u Iranu.

Belgija, Francuska i Nemačka su neke od evropskih zemalja koje su iskazale nameru da pojačaju bezbednost kao odgovor na izbijanje rata na Bliskom istoku. Te zemlje takođe tvrde da nemaju aktivnu ulogu u konfliktu na strani SAD i Izraela.

Ministar spoljnih poslova Belgije zatražio je pojačano obezbeđivanje nacionalne železničke mreže.