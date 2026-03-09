TRAMP PORUČIO: "Možda uzmemo iransku naftu"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je otvorena mogućnost da Sjedinjene Države prisvoje iransku naftu, uprkos tome što je više puta naglašeno da je ratni cilj sprečavanje Irana da napravi nuklearno oružje i da prozvodi balističke rakete, kako više ne bi predstavljao pretnju ni Americi, ni Izraelu.
Tramp je za NBC njuz rekao da sada ne želi da razgovara o tome da li bi zaplenio iransku naftu, ali je dodao da "u svakom slučaju, ljudi pričaju o tome“.
- Pogledajte Venecuelu. Ljudi su i tada razmišljali o tome, ali je prerano da se o tome govori kada je reč o Iranu - kazao je Tramp.
Preuzimanje kontrole bar nad nekim delom iranske nafte moglo bi da zategne odnose SAD sa Kinom, jer oko 80 odsto iranskog izvoza sirove nafte ide u drugu najveću svetsku ekonomiju i najvećeg geopolitičkog rivala SAD.
Tramp je rekao da je izbor Modžtabe Hamneija za vrhovnog vođu Irana bila "velika greška".
- Mislim da su napravili veliku grešku. Ne znam da li će to trajati, ali svakako mislim da su napravili grešku - istakao je.
Dodao je da je za SAD to "neprihvatljiv izbor" i podsetio da je Izrael obećao da će mu svaki budući vrhovni vođa Irana biti cilj. Američki predsednik je naveo da mu je i dalje prioritet usvajanje izbornog zakona, kako bi dokaz o državljanstvu bio uslov za registraciju birača.
Predlog tog zakona je usvojen u Predstavničkom domu, ali republikanci u Senatu imaju problem da obezbede 60 glasova.
- Ne znam da li će zakon biti usvojen u Kongresu, ali dok to ne urade, ja neću raditi ništa - istakao je, a na pitanje da li to znači da neće potpisivati druge zakone dok se ne usvoji zakon o državljanstvu, ponovio je: "ne radim ništa dok to ne urade".
(Kurir.rs/FoNet/Preneo: V.M.)