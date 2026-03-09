Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je rat u Iranu izazvao globalnu energetsku krizu i upozorio da bi proizvodnja nafte koja zavisi od transporta kroz Ormuski moreuz uskoro mogla potpuno da stane.

Putin je ponovo stavio do znanja da je Rusija, kao drugi najveći svetski izvoznik nafte i vlasnik najvećih rezervi prirodnog gasa, spremna da snabdeva Evropu. Na sastanku sa vladinim zvaničnicima i čelnicima energetskih giganata, on je poručio da je Moskva otvorena za obnovu saradnje, čak i sa evropskim kompanijama i kupcima.

"Ako se iznenada odluče da se preorijentišu i ponude nam dugoročnu saradnju, oslobođenu političkih pritisaka, spremni smo na saradnju. Ipak, potrebne su nam garancije da su spremni da osiguraju održivost i stabilnost“, rekao je Putin.

Dodao je da ruske firme treba da iskoriste trenutnu situaciju na Bliskom istoku, napominjući da je skok cena verovatno privremen.