Jedna neverovatna scena zabeležena je na jednoj plaži u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kada je borbeni avion UAE F-16 jurio za iranskim dronom "šahedom" iznad mesta gde su se ljudi kupali. Događaj se zbio na plaži Almamzar u Dubaiju.

Dok "šahed" juri ka meti, za repom mu nedugo zatim dolazi borbeni avion Emirata, koji u sledećem trenutku ispaljuje projektil na dron i verovatno ga obara.

Vidi se trenutak preleta drona i aviona, kao i momenat kad avion ispaljuje projektil, ali se ne vidi trenutak uništenja drona. Pretpostavlja se da je dron oboren.

Ljudi sa plaže za to vreme gledaju u bitku koja se odvija nad njihovim glavama i bez panike nastavljaju svoje aktivnosti, kao da su već oguglali na takve situacije.

Jedan od posmatrača je i snimio čitavu dramu na nebu iznad plaže, a na nalogu "The Aviationist" na društvenoj mreži Iks je objavljen snimak uz komentar:

Iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

- Nalazite se na plaži u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i vidite kako iznad vas leti dron Šahed-136, a zatim avion UAE Air Force F-16 Fighting Falcon i ispaljuje raketu AIM-9 Sidewinder kako bi oborio taj dron. Toliko je danas postala luda situacija u ratu u regionu Persijskog zaliva - stoji u objavi.

Sve o ratu Amerike i Izraela protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/V.M.)

