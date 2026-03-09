Slušaj vest

Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući udarnu grupu nosača aviona, u Sredozemlje, Crveno more i potencijalno Ormuski moreuz u sklopu odbrambene podrške saveznicima ugroženim sukobom na Bliskom istoku.

Govoreći na Kipru pre posete nosaču aviona „Charles de Gaulle”, koji je ovog vikenda stigao u istočno Sredozemlje, francuski predsednik Emanuel Makron pokušao je da umiri svog kiparskog kolegu nakon što su prošle nedelje presretnute bespilotne letelice usmerene ka ostrvu.

„Kada je Kipar napadnut, napadnuta je Evropa”, izjavio je Makron nakon sastanka sa predsednikom Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom u Pafosu.

Makron je izjavio da će u istočno Sredozemlje i na Bliski istok rasporediti osam ratnih brodova, dva nosača helikoptera i nosač aviona „Charles de Gaulle” sa 20 borbenih aviona Rafale.

Francuski predsednik ove manevre nazvao je potezom „bez presedana”.

Evropske države u velikoj meri su potisnute u stranu dok sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana eskalira, pogađajući arapske države Zaliva i uvlačeći Liban nakon što je militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, napala Izrael.

Međutim, s obzirom na to da su pomorski putevi na Bliskom istoku ugroženi, a cena nafte raste znatno iznad 100 američkih dolara po barelu, evropske sile pokušavaju da pronađu način da zaštite svoje interese.

„Naš cilj je da zadržimo strogo odbrambeni stav, stojeći uz sve zemlje koje je Iran napao u svojoj odmazdi, kako bismo sačuvali svoju verodostojnost i doprineli regionalnoj deeskalaciji. Na kraju, cilj nam je da garantujemo slobodu plovidbe i pomorsku bezbednost”, rekao je Makron.

Glavne pomorske aktivnosti Evropske unije u regionu usmerene su na operaciju „Aspides” (štitovi na grčkom) – misiju u Crvenom moru pokrenutu početkom 2024. godine radi zaštite brodova od napada hutista povezanih sa Iranom.

„Pridružiću se ostalim evropskim kolegama u pozivu da se operacija Aspides ojača sa više brodova”, rekao je Micotakis. „Malo nas učestvuje, ali i u ovom slučaju moraćemo konkretnije da pokažemo našu evropsku solidarnost.”

Makron, čija je mornarica već poslala jedan ratni brod u tu misiju, najavio je da će ih ukupno biti dva, ali da će Francuska ukupno u region poslati osam ratnih brodova, grupu nosača aviona i dva nosača helikoptera.

To bi na kraju moglo da uključi i Ormuski moreuz radi podrške trgovačkim brodovima, dodao je Makron.

„U procesu smo uspostavljanja isključivo odbrambene misije pratnje, koja mora da se pripremi zajedno sa evropskim i neevropskim državama, a čija je svrha da omogući – čim se završi najintenzivnija faza sukoba – pratnju kontejnerskih brodova i tankera kako bi se postepeno ponovo otvorio Ormuski moreuz”, rekao je Makron, ne iznoseći druge pojedinosti.

Francuska je dozvolila američkim vojnim avionima za podršku da koriste francusku vazdušnu bazu Istres na jugoistoku zemlje nakon što je dobila garanciju da ti avioni neće učestvovati u vojnim operacijama SAD protiv Irana, objavio je prošle nedelje francuski Generalštab, ističući da se to ne odnosi na borbene avione.

„S obzirom na kontekst, Francuska je zahtevala da navedena sredstva ni u kom slučaju ne učestvuju u operacijama koje Sjedinjene Države sprovode u Iranu, već isključivo u podršci odbrani naših partnera u regionu. Za to je dobila potpuno garantovanje”, naglasio je Generalštab.

Delegirana ministarka pri Ministarstvu oružanih snaga Alis Rufo objasnila je da je reč o „rutinskoj proceduri u sklopu NATO-a”. „Francuske baze na Bliskom i Srednjem istoku neće se koristiti za američku ofanzivnu akciju”, naglasila je.