Vladimir Putin je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampomo situaciji na Bliskom istoku i mirovnom procesu u Ukrajini, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

- Akcenat je bio na situaciji oko konflikta sa Iranom i bilareralnim pregovorima o ukrajinskom rešenju u kojima učestvuju predstavnici SAD - rekao je on novinarima.

Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Putin je izneo niz stavova usmerenih ka što bržem političko-diplomatskom rešavanju situacije na Bliskom istoku. Tramp je, s druge strane, dao svoju procenu u kontekstu zajedničke operacije sa Izraelom.

Razgovor je inicirao američki predsednik i trajao je oko sat vremena. Obe strane su izrazile spremnost da redovno komuniciraju međusobno, pišu RIA Novosti.

Sve o ratu Amerike i Izraela protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)

