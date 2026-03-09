Američki i ruski predsednik, Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su sat vremena telefonom o situaciji na Bliskom istoku i o Ukrajini.
putin je izneo svoje stavove
OTKRIVENO O ČEMU SU SAT VREMENA RAZGOVARALI PUTIN I TRAMP! Američki lider inicirao poziv, stvar je urgentna!
Vladimir Putin je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampomo situaciji na Bliskom istoku i mirovnom procesu u Ukrajini, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.
- Akcenat je bio na situaciji oko konflikta sa Iranom i bilareralnim pregovorima o ukrajinskom rešenju u kojima učestvuju predstavnici SAD - rekao je on novinarima.
Putin je izneo niz stavova usmerenih ka što bržem političko-diplomatskom rešavanju situacije na Bliskom istoku. Tramp je, s druge strane, dao svoju procenu u kontekstu zajedničke operacije sa Izraelom.
Razgovor je inicirao američki predsednik i trajao je oko sat vremena. Obe strane su izrazile spremnost da redovno komuniciraju međusobno, pišu RIA Novosti.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)
