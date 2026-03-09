Slušaj vest

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da je njegova vlada spremna na dugotrajni rat sa SAD i nagovestio da je spremna da nastavi napade na zemlje Zaliva kako bi ih ubedila da uvere predsednikaDonalda Trampa da se povuče iz sukoba.

Ova izjava data je u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu od strane Kamala Karazija, savetnika za spoljnu politiku Vrhovnog vođe. Karazi je za sada isključio diplomatsko rešenje i rekao da će rat prestati samo kroz ekonomski pritisak, čime je ojačao stav iranske vlade na 10. dan sukoba.

Diplomatija isključena

- Ne vidim više prostora za diplomatiju. Zato što je Donald Tramp obmanjivao druge i nije ispunjavao svoja obećanja, a to smo iskusili u dva navrata tokom pregovora, dok smo bili angažovani u pregovorima, oni su nas udarili - rekao je Karazi za CNN u ponedeljak.

- Nema prostora osim ako ekonomski pritisak ne bude toliko jak da druge zemlje intervenišu kako bi osigurale prestanak agresije Amerikanaca i Izraelaca protiv Irana - dodao je, naglašavajući da zemlje Zaliva i šire treba da izvrše pritisak na SAD da okončaju rat.

Rat i ekonomske posledice

- Ovaj rat stvara veliki pritisak - ekonomski pritisak - na druge, kroz inflaciju i nestašicu energenata. Ako se nastavi, taj pritisak će se povećati i druge zemlje neće imati izbora nego da intervenišu - objasnio je.

Od početka sukoba koje su pokrenuli SAD i Izrael, Iran je izveo niz napada na zemlje Bliskog istoka. Teheran tvrdi da cilja američke interese u zemljama Zaliva, ali su i stambene zgrade i aerodromi više puta pogođeni.

1/12 Vidi galeriju Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz gotovo je stao, a cene sirove nafte su u ponedeljak probile 100 dolara po barelu, uzburkavši tržište i budžete.

Procena je da je sukob poremetio oko 20% svetske proizvodnje nafte, što je otprilike dvostruko više nego rekord tokom krize oko Sueckog kanala 1956–1957, prema podacima Rapidan Energy Group.

Rat ne samo da je omeo protok nafte iz regiona, već je praktično uklonio i "rezervni kapacitet" koji obično služi kao amortizer na tržištima energenata. Rezervni kapacitet pokazuje koliko bi dodatne proizvodnje nafte moglo brzo da bude vraćeno u pogon po potrebi.

Upotreba iranske vojne sile

Portparol Islamske revolucionarne garde izjavio je u nedelju da Iran koristi 60% svoje vojne moći za napade na američke baze i "strateške interese" u regionu.

U međuvremenu, Modžtaba Hamnei, drugi sin bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, uzdignut je tokom vikenda na najvišu državnu funkciju, što ukazuje na moguću dalju eskalaciju.

Upitan da li su iranska vojska i vrhovni lider jedinstveni u budućim odlukama, Karazi je odgovorio: "Da, tačno."

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novi lider i vojne odgovornosti

- Odgovornost vođe Islamske Republike Iran je da vodi odbrambene sposobnosti Irana, i ajatolah Hamnei je to radio, a sada će novi lider preuzeti tu ulogu - rekao je.

Tramp je prošle nedelje izjavio da bi Hamneijevo imenovanje za naslednika njegovog oca bilo "neprihvatljivo" za njega.

- To se njega ne tiče - rekao je Karazi.