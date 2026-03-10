Slušaj vest

Jak zemljotres od 6,1 stepen po Rihteru pogodio je večeras Italiju, a potres se osetio širom Evrope, čak i u Srbiji.

Potres je bio u blizini Napulja, na 68 kilometara severno od grada, na dubini od 11 kilometara.

Ubrzo su krenuli da se javljaju građani Malte, Hrvatske, ali i Srbije, koji navode da su osetili potres.

Bilo je i građana Slovačke, koji navode da je tlo drhtalo iako su udaljeni gotovo 800 kilometara od epicentra.

"Malo je zadrhtalo i ovde", pisali su građani sa područja KiM.

"Tutnjava i treslo je", pisali su građani Hrvatske.

"Škripao je orman na 4. spratu", naveli su meštani Gradića u Hrvatskoj.

Javljali su se i stanovnici Tetova, koji navode da je škripao nameštaj.

"Gledao sam televiziju i odjednom sam osetio čudan pokret… kao da se kauč pomerio sa desna na levo. Pomislio sam da haluciniram", navodi jedan stanovnik Italije.

"Osetio se čak u Uroševcu", navodi se u svedočenjima.