Danas je 11. dan rata Izraela i SAD protiv Irana , američki predsednik Donald Tramp kaže da sukob "vrlo brzo" biti okončan, ali da njegova zemlja još uvek nije ostvarila "dovoljnu pobedu".

Nakon obraćanja šefa Bele kuće cene nafte na svetskim tržištima pale su na manje od 90 dolara za barel nakon što su u ponedeljak dostigle nivo od skoro 120 dolara.