TRAMP: SMRT, VATRA I BES NAD IRANOM AMERIČKI POKLON KINI! Kaže da će udariti "20 PUTA JAČE" ako Teheran blokira Ormuski moreuz "Neće više nikada biti nacija"
Danas je 11. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp kaže da sukob "vrlo brzo" biti okončan, ali da njegova zemlja još uvek nije ostvarila "dovoljnu pobedu".
Nakon obraćanja šefa Bele kuće cene nafte na svetskim tržištima pale su na manje od 90 dolara za barel nakon što su u ponedeljak dostigle nivo od skoro 120 dolara.
Tramp: Smrt, vatra i bes Iranu ako zatvore Ormuski moreuz, nadam se da će Kina ceniti ovaj poklon SAD
Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će na njih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da se to ne dogodi! Ovo je poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz. Nadam se da je to gest koji će biti veoma cenjen. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u poruci.
Aragči: Spremni da nastavimo napade koliko god je potrebno, nema pregovora s Amerikom
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, kazao je da je njegova zemlja spremna da nastavi napade koliko god je potrebno.
On je uz to isključio mogućnost pregovora sa SAD nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će rat s Iranom biti završen
"vrlo brzo".
Aragči je noćas američkoj televizijskoj stanici PBS njuz kazao da "pregovori više nisu na dnevnom redu".
U "američkoj agresiji" u Iraku ubijena četiri proiranska borca
Kataib Imam Ali, proiranska oružana frakcija u Iraku, saopštila je da su u vazdušnim napadima na severu Iraka za koje je okrivila SAD ubijena četiri njena borca.
Navodi se da su borci ubijeni u "američkoj agresiji" na njihov položaj u okrugu Debs u provinciji Kirkuk, javlja AFP.
Iran tvrdi da je Francuska zvala Teheran oko prekida vatre
Kazem Garibabadi, zamenik ministra spoljnih poslova Irana, tvrdi da je nekoliko zemalja kontaktiralo Teheran u vezi sa mogućnošću prekida vatre na Bliskom istoku.
On je iranskoj državnoj televiziji rekao da su među tim zemljama Francuska, Kina i Rusija.
- Prvi uslov Teherana za prekid vatre je da nema dalje agresije - rekao je Garibabadi.
Skaj njuz podseća da je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje na društvenim mrežama poručio da neće biti sporazuma sa Iranom "osim o BEZUSLOVNOJ PREDAJI".
On je potom pooštrio taj komentar u obraćanju novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" u subotu.
- U nekom trenutku, ne mislim da će možda ostati neko ko će reći "Predajemo se" - poručio je tada Tramp.
U ponedeljak je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova rekao da "nema smisla govoriti o bilo čemu osim o odbrani i odmazdi protiv neprijatelja" sve dok se napadi obe strane nastavljaju.
Rezime desetog dana rata
