RAKETE KA DUBAIJU OD RANE ZORE, IRAN NAPADA ZALIVSKE ZEMLJE! Čuju se sirene, Saudijska Arabija i Kuvajt oborili dronove, udari i na Bahrein (FOTO, VIDEO)
Iran je pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva, nastavljajući s odmazdom zbog američko-izraelskih vazdušnih udara.
Sirene za uzbunu na nadolazeće rakete oglasile su se rano jutros u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i u Bahreinu.
Saudijska Arabija je saopštila da je uništila dva drona iznad istočnog regiona ove zemlje bogatog naftom, preneo je AP.
Kuvajtska nacionalna garda saopštila je da je oborila šest dronova.
Gardijan podseća da, pored ispaljivanja raketa i dronova na Izrael i američke baze u regionu, Iran ciljao i energetsku infrastrukturu – što je u kombinaciji sa kontrolom koju ima nad Ormuskim moreuzom dovelo do skoka cena nafte.
Prema procenama CNN, za prvih deset dana rata na UAE je lansirano više od 1.700 iranskih raketa i dronova, što ih čini glavnom metom Teherana u Persijskom zalivu.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)