Slušaj vest

Iran je pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva, nastavljajući s odmazdom zbog američko-izraelskih vazdušnih udara.

Sirene za uzbunu na nadolazeće rakete oglasile su se rano jutros u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i u Bahreinu.

Saudijska Arabija je saopštila da je uništila dva drona iznad istočnog regiona ove zemlje bogatog naftom, preneo je AP.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Kuvajtska nacionalna garda saopštila je da je oborila šest dronova.

Iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Gardijan podseća da, pored ispaljivanja raketa i dronova na Izrael i američke baze u regionu, Iran ciljao i energetsku infrastrukturu – što je u kombinaciji sa kontrolom koju ima nad Ormuskim moreuzom dovelo do skoka cena nafte.

Prema procenama CNN, za prvih deset dana rata na UAE je lansirano više od 1.700 iranskih raketa i dronova, što ih čini glavnom metom Teherana u Persijskom zalivu.

Sve o 11. danu rata imate u našem blogu OVDE.

(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaTRAMP: SMRT, VATRA I BES NAD IRANOM AMERIČKI POKLON KINI! Kaže da će udariti "20 PUTA JAČE" ako Teheran blokira Ormuski moreuz "Neće više nikada biti nacija"
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
Planeta"POMOGAO BI MI VIŠE KADA BI ZAVRŠIO RAT U UKRAJINI, BILO BI KORISNIJE" Tramp odbrusio Putinu preko telefona, pa otkrio koliko će još potrajati RAT sa IRANOM!
Donald Tramp
PlanetaEVO ZAŠTO KINA NE PROZIVA DIREKTNO TRAMPA ZA RAT U IRANU: Analitičari za BBC o pripremama Sija da dočeka američkog predsednika u Pekingu (FOTO)
101 AP Mark Schiefelbein.jpg
Planeta"AKO TO NE URADIMO, BIĆEMO KAO DUBAI, BAHREIN ILI KIJEV..." General upozorava na opasnu situaciju u britanskoj vojsci, hitno potrebna veća izdvajanja
101 AP Arileza Sotakbar.jpg