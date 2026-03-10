Slušaj vest

Kako je rekao, njegova zemlja ceni prijateljstvo sa Iranom i radi na sprečavanju sukoba, ali da Teheran rizikuje da našteti "prijateljstvu Turske".

Koliko bi taj rizik mogao biti veliki, za Kurir televiziju, govorio je Slobodan Orlović.

- Po prvim reakcijama bilo je jasno da nije meta napada bio predsednik Kipra, već britanska vojna baza. To je izazvalo pitanja zašto toliko vojnih sredstava - fregata i aviona - stiže oko Kipra, dok su i Španija i Italija poslale svoje jedinice. Juče su se u kiparskoj vojnoj bazi kod Pafosa sastali premijer Grčke, predsednik Francuske i predsednik Kipra - rekao je Orlović.

Slobodan Orlović Foto: Kurir Televizija

Evropska solidarnost posle napada

Dodao je da su lideri poručili da Kipar nije sam i da je reakcija Evrope usmerena na stabilnost i podršku, uz naglasak na humanitarni karakter misije.

- Tokom sastanka Francuz je poručio da napadom na Kipar nije ugrožen samo Kipar, već čitava Evropa. Premijer Grčke istakao je da će Grčka braniti Kipar, ali da, srećom, nije sam - tu je i čitava Evropa. Predsednik Kipra naglasio je da je njegova misija na Kipru humanitarna, a ne vojna - objasnio je.

Zajednička kontrola neba iznad Kipra

Orlović ističe da su Francuska, Grčka i Turska koordinisale svoje vojne snage kako bi zajednički kontrolisale nebo i održale mir u regionu.

Foto: Gonzalo Fuentes / POOL/REUTERS POOL

- Francuska je već rasporedila protivvazdušnu jedinicu, dok fregata stiže u region. Grčka je poslala dve fregate i mornare, a Turska avione u severni deo Kipra, u skladu sa dogovorom sa Grčkom. Ovaj dogovor omogućava zajedničku kontrolu neba i pokazuje da između Grčke i Turske trenutno nema tenzija - kaže Orlović.

- Dva strateški važna mesta su planina Trodos, na 2.000 metara nadmorske visine, i engleska baza Akrotiri koja se koristi i za američke radare. Najnovija informacija je da se u engleskoj bazi nalaze U-2 avioni, špijunski avioni koji, prema dostupnim podacima, služe za praćenje situacije u regionu - rekao je.

