Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je u ponedeljak da je izbor Modžtabe Hamneija za trećeg vrhovnog vođu Irana odluka doneta u skladu sa ustavom te zemlje.

Portparol Guo Đijakun je to rekao na redovnom brifingu za novinare, odgovarajući na pitanje o toj temi, dodajući da je Kina primetila relevantne medijske izveštaje.

Iranska Skupština eksperata saopštila je u nedelju da je Modžtaba Hamnei, sin Alija Hamneija, izabran za novog vrhovnog vođu Irana, preneli su mediji.

Modžtaba Hamnei, rođen 1969. godine, sin je pokojnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je poginuo u zajedničkim američko-izraelskim napadima.