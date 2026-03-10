Slušaj vest

Svet se naoružava tempom kaakav nije zabeležen od vremena Hladnog rata.

Dojče vele (DW) prenosi da novi izveštaj Stokholmskog instituta za istraživanje međunarodnog mira (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) potvrđuje da je Evropa sada najveći uvoznik oružja na planeti.

Tržište direktno odražava rastući strah od rata na kontinentu i rekordno naoružavanje Poljske.

U proteklih pet godina globalne isporuke oružja porasle su za skoro deset procenata u poređenju sa prethodnim petogodišnjim periodom.

To proizlazi iz novog izveštaja SIPRI.

Poslovi sa oružjem i vojnim proizvodima danas ponovo dostižu približno onaj obim kakav su imali na kraju Hladnog rata 1989. godine.

U godinama posle toga, sve do početka novog milenijuma, bili su znatno opali – za oko jednu trećinu.

Između 2016. i 2020. Azija i Okeanija (42 odsto svih uvoza) i Bliski istok (32 odsto) bile su najvažnije uvozne regije.

Evropa je sa samo 12 odsto bila na trećem mestu.

U međuvremenu se to promenilo.

U poređenju dva petogodišnja perioda, uvoz oružja evropskih država više se nego utrostručio.

Evropa je sada na prvom mestu u svetu po uvozu naoružanja - sa udelom od 33 odsto.

Slede Azija i Okeanija (31 odsto) i Bliski istok (26 odsto).

1/23 Vidi galeriju Okupljanje evropskih lidera pred samit EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER HOSLET / POOL/EPA POOL

Pritom više nije samo Ukrajina ta koja uvozi oružje, mada je ona najveći pojedniačni uvoznik na svetu sa udelom od 9,7 odsto.

Isporuke zemlji koja se bori za opstanak važile su od 2022. do 2024. za najočigledniji i presudan faktor porasta kupovina oružja u Evropi.

„I većina drugih evropskih država počela je da uvozi znatno više oružja kako bi ojačale svoje vojne sposobnosti zbog onoga što vide kao rastuću pretnju iz Rusije", objašnjava Metju Džordž, jedan od autora nove SIPRI studije.

Tržište – moglo bi se reći – odražava rastući strah od rata u Evropi.

Manje američkih isporuka Ukrajini

Prema podacima SIPRI-ja, obim američkih isporuka oružja Ukrajini 2025. bio je znatno manji nego u prethodne dve godine.

Predsednik SAD Donald Tramp smanjio je vojnu pomoć svoje zemlje Kijevu.

Međutim, SAD su i dalje najvažniji izvoznik oružja za Ukrajinu.

Jer čak i kada su saveznici Ukrajine – bilo evropske države, Australija ili Kanada – zajednički kupovali velike količine naoružanja iz SAD i stavljali ih na raspolaganje Ukrajini, SIPRI ih i dalje vodi kao američki izvoz oružja u Ukrajinu.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Ipak, Ukrajina više nije bila glavni razlog daljeg rasta uvoza oružja u Evropu.

Poljska - rekorder po uvozu oružja

Naime, osećaj ugroženosti od Rusije, ali i Trampova upozorenja Evropljanima snažno su podstakli potražnju evropskih članica NATO za oružjem.

Prema izveštaju, uvoz oružja sadašnjih 29 evropskih članica NATO porastao je između perioda 2016–2020. i 2021–2025. za 143 procenta.

Najveći uvoznik oružja među evropskim članicama NATO i sedmi na planeti - je Poljska.

Zabrinutost, ali i odlučnost Poljske posebno se vidi u poređenju dva petogodišnja perioda.

Obim poljskog uvoza oružja u periodu 2021–2025. bio je više nego osam puta veći nego 2016–2020.

SIPRI beleži rast od 852 procenta.

1/10 Vidi galeriju poljska vojska Foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ta zemlja, koja se graniči sa Ukrajinom i Belorusijom, u grupi evropskih članica NATO učestvuje sa 17 procenata svih uvoza.

To odgovara udelu od 3,6 procenata u ukupnom svetskom uvozu oružja.

Sledeći najveći uvoznici bili su Ujedinjeno Kraljevstvo (2,1 procenat na svetskom nivou) i Holandija (1,8 procenata).

SAD i dalje daleko vodeći izvoznik

Uloga SAD kao „globalnog dilera" u oblasti naoružanja dodatno raste.

U periodu 2021–2025. prema podacima SIPRI-ja na njih je otpadalo 42 procenta svih međunarodnih isporuka oružja – naspram 36 procenata u periodu 2016–2020.

Američke isporuke otišle su u ukupno 99 država, ali najviše u Saudijsku Arabiju i Japan. Stručnjak SIPRI-ja za izvoz oružja Piter Vezeman kaže:

„SAD su dodatno učvrstile svoju dominaciju kao dobavljač oružja čak i u sve multipolarnijem svetu."

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Pod Trampom, SAD očigledno vide izvoz oružja kao instrument spoljne politike i kao sredstvo za jačanje sopstvene vojne industrije.

Sjedinjene Države su za evropske države jedan od najvažnijih izvoznika oružja, zajedno sa Južnom Korejom.

Nemačka na 4. mestu po izvozu oružja u svetu

I evropske države ojačale su svoju ulogu izvoznika oružja, poput Francuske, koja je povećala izvoz za 21 odsto i nalazi se na drugom mestu posle SAD, ali sa daleko manjim udelom od 9,8 odsto.

Nemačka je sa udelom od 5,7 procenata u svetskom poslovanju, u proteklih pet godina postala četvrti najveći izvoznik oružja u svetu i pretekla Kinu (koja najviše izvozi u Pakaistan, Tajland i Srbiju).

1/11 Vidi galeriju nemačka vojska Foto: Shutterstock

Italija je povećala izovoz za čak 157 odsto i na svetkom nivou je na 6. mestu sa udelom od 5,1 odsto.

I Indija kao i Pakistan su značajno povećale uvoz oružja. Obe države su tokom proteklih pet godina bile među deset najvećih uvoznika oružja u svetu.

Bliski istok

Koliko će aktuelni potresi na Bliskom istoku dodatno podstaći regionalnu trgovinu oružjem, za sada se može samo pretpostavljati.

Doduše, uvoz oružja država Bliskog istoka u proteklih pet godina ukupno je opao za 13 procenata.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA