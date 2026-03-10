Slušaj vest

Ipak je, kako on kaže, NATO spreman da zaštiti "svaki pedalj savezničke teritorije" ukoliko se sukob sa Bliskog istoka dodatno prelije.

Kako se vojno tumači kada iranske rakete i dronovi pogode Tursku i Kipar, za "Redakciju", govorio je Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

- Po međunarodnom pravu, američke baze na teritoriji drugih država - poput Bahreina, Katara, Sirije, Iraka, Saudijske Arabije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata - smatraju se eksteritorijalnim, odnosno teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga, napadi na te baze se pravno i vojno tumače kao napadi na same baze, a ne na zemlje domaćine - rekao je Španović.

Miroslav Španović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Evropske snage reagovale na napade Irana

Istakao je da su neke NATO članice brzo reagovale vojno, iako savez formalno nije u sukobu.

- Prema međunarodnom pravu, legitimno je da Iran gađa baze iz kojih se potencijalno pogađa njegova teritorija. Iako NATO zvanično tvrdi da nije u sukobu, ključne članice saveza aktivno pomažu zaraćenim stranama. Na primer, Velika Britanija i Francuska hitno su poslale borbene avione u region Bliskog Istoka, a Francuska i Grčka fregate u vode Kipra - objasnio je.

NATO aktivno, ali formalno neutralan

Španović je objasnio da NATO praktično učestvuje u sukobu uz podršku većine članica, dok se jedino Španija protivila angažovanju svojih baza.

Foto: Shutterstock

- Ovo praktično znači da NATO, iako formalno ne objavljuje rat, aktivno učestvuje u sukobu. U svakom ratu u kojem učestvuje Amerika učestvuje i NATO. Većina članica saveza podržava ovu angažovanost, dok se jedino Španija javno izjasnila protiv korišćenja svojih baza i aviona u operacijama - kaže Španović.

"U SVAKOM SUKOBU U KOJEM UČESTVUJE AMERIKA, NATO PRAKTIČNO UČESTVUJE" Miroslav Španović o iranskim napadima na američke baze: "Jedino se Španija protivi..." Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs