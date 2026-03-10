"U SVAKOM SUKOBU U KOJEM UČESTVUJE AMERIKA, NATO PRAKTIČNO UČESTVUJE" Miroslav Španović o iranskim napadima na američke baze: "Jedino se Španija protivi..."
Ipak je, kako on kaže, NATO spreman da zaštiti "svaki pedalj savezničke teritorije" ukoliko se sukob sa Bliskog istoka dodatno prelije.
Kako se vojno tumači kada iranske rakete i dronovi pogode Tursku i Kipar, za "Redakciju", govorio je Miroslav Španović, pukovnik u penziji.
- Po međunarodnom pravu, američke baze na teritoriji drugih država - poput Bahreina, Katara, Sirije, Iraka, Saudijske Arabije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata - smatraju se eksteritorijalnim, odnosno teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga, napadi na te baze se pravno i vojno tumače kao napadi na same baze, a ne na zemlje domaćine - rekao je Španović.
Evropske snage reagovale na napade Irana
Istakao je da su neke NATO članice brzo reagovale vojno, iako savez formalno nije u sukobu.
- Prema međunarodnom pravu, legitimno je da Iran gađa baze iz kojih se potencijalno pogađa njegova teritorija. Iako NATO zvanično tvrdi da nije u sukobu, ključne članice saveza aktivno pomažu zaraćenim stranama. Na primer, Velika Britanija i Francuska hitno su poslale borbene avione u region Bliskog Istoka, a Francuska i Grčka fregate u vode Kipra - objasnio je.
NATO aktivno, ali formalno neutralan
Španović je objasnio da NATO praktično učestvuje u sukobu uz podršku većine članica, dok se jedino Španija protivila angažovanju svojih baza.
- Ovo praktično znači da NATO, iako formalno ne objavljuje rat, aktivno učestvuje u sukobu. U svakom ratu u kojem učestvuje Amerika učestvuje i NATO. Većina članica saveza podržava ovu angažovanost, dok se jedino Španija javno izjasnila protiv korišćenja svojih baza i aviona u operacijama - kaže Španović.
