Čuvarka u zatvoru koja je poslednja videla Džefrija Epstajna živog u njegovoj ćeliji navodno je obavila sumnjive finansijske transakcije neposredno pre smrti seksualnog prestupnika, što dodatno produbljuje brojne misterije koje prate ovaj slučaj.

Brojna pitanja i dalje okružuju mračnu aferu Džefri Epstajn. Iako je američko Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u januaru 2026. objavilo milione dokumenata, ključni deo istrage i dalje izaziva sumnje – okolnosti smrti seksualnog prestupnika.

Najnovija otkrića ponovo su pokrenula rasprave o ovom slučaju.

Čuvarka u zatvoru koja je poslednja videla Džefrija Epstajna živog sada je u fokusu istrage FBI.

Osim što je falsifikovala izveštaje, zaposlena u zatvorskom centru u kojem je Epstajn bio pritvoren navodno je izvršila više sumnjivih novčanih transakcija u mesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Sumnjivi transferi novca

Sedam godina nakon smrti Džefrija Epstajna, koji je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u Metropolitan Correctional Center u Njujorku u avgustu 2019. godine, sumnje nisu nestale.

Pitanje koje i dalje zaokuplja javnost glasi: šta se zaista dogodilo sa milijarderom koji je vodio mrežu seksualne eksploatacije koja je potresla Sjedinjene Američke Države i svet?

Novi, uznemirujući detalji koje je otkrio FBI ponovo dovode u pitanje zaključke prvobitne istrage, u kojoj je Epstajnova smrt zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Tova Noel, čuvarka u zatvoru u kojem je bio pritvoren posrnuli finansijer, poslednja je osoba koja ga je videla živog.

Zbog toga predstavlja ključnu figuru u razjašnjavanju događaja iz noći 10. avgusta 2019. godine u ćeliji udaljenoj svega 4,5 metra od kancelarije čuvara.

FBI ju je označio kao "osobu od interesa" (Person of Interest). Istražitelji su posebnu pažnju obratili na činjenicu da je u mesecima pre Epstajnove smrti obavila 12 sumnjivih gotovinskih uplata, prema dokumentima američkog Ministarstva pravde.

U novembru 2019. banka čuvarke dostavila je FBI-u "izveštaj o sumnjivim aktivnostima", navodeći da je prva gotovinska uplata na njen račun izvršena u oktobru 2018. godine.

Manje od dve nedelje pre Epstajnove smrti, ona je na bankomatu položila još 5000 dolara na svoj račun.

Misteriozna noć 10. avgusta

Iako je Tova Noel kasnije dobila otkaz – zajedno sa kolegom Majklom Tomasom – nikada nije bila ispitana pod zakletvom o tim bankarskim transakcijama.

Njeno otpuštanje nije bilo povezano sa tim uplatama, već sa ozbiljnim optužbama koje se odnose na noć Epstajnove smrti.

Veče 9. avgusta 2019. godine u 19:49, Džefri Epstajn se vraća u svoju ćeliju nakon posete advokatu. Do ćelije su ga sproveli Tova Noel i još jedan agent.

U 22 časa dvojica čuvara preskaču obaveznu večernju proveru zatvorenika, ali ipak potpisuju izveštaj u kojem tvrde da su je obavili.

Prema navodima, oboje su falsifikovali dokumentaciju kako bi izgledalo da su proverili stanje Džefrija Epstajna u noći pre njegovog navodnog samoubistva.

Međutim, snimci nadzornih kamera pokazuju da nijedan od njih nije obišao milijardera više od osam sati, iako se njegova ćelija nalazila odmah pored njihove kancelarije.

Krivični postupak protiv oba čuvara kasnije je odbačen.

Misteriozna osoba blizu Epstajnove ćelije

U 22:40 na jednom snimku nadzorne kamere pojavljuje se misteriozna figura u narandžastom, u blizini ćelije bivšeg finansijera, koja nosi posteljinu.

Inspektor Ministarstva pravde identifikovao je tu osobu kao Tovu Noel, navodeći da je to bio poslednji put kada je neki zatvorski službenik prišao ulazu u sektor SHU, gde je Epstajn bio smešten.

Međutim, čuvarka je izjavila da "nije delila posteljinu", jer je ona već bila podeljena u prethodnoj smeni.

Dodala je i da ne zna zašto je Epstajn u ćeliji imao dodatne čaršave.

Prema izveštaju, drugi čuvar je u periodu između 22 časa i ponoći spavao.

Uznemirujuće internet pretrage

Još jedan detalj dodatno dovodi u pitanje ulogu Tove Noel u Epstajnovoj smrti.

U 5:42 ujutru čuvarka na Google-u pretražuje:

"najnovije vesti o Epstajnu u zatvoru".

U 5:52 ponavlja istu pretragu.

U 6:30, manje od 40 minuta kasnije, njen kolega Majkl Tomas pronalazi Epstajna bez svesti u ćeliji.

U svom izveštaju od 66 stranica, FBI ističe ove internet pretrage koje se vremenski poklapaju sa iznenadnom smrću zatvorenika.

Ipak, Tova Noel negira da je izvršila te pretrage, uprkos istoriji pretraživanja pronađenoj na njenom službenom računaru.

Ona takođe odbacuje svaku umešanost u smrt seksualnog prestupnika.

"Gospođica Noel je ubila Epstajna"

Među dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde nalaze se i beleške FBI-a o razgovoru sa anonimnim zatvorenikom.

On tvrdi da su zatvorski čuvari u Metropolitan Correctional Centru ujutru na dan Epstajnove smrti razgovarali o prikrivanju njegove smrti.

U ručno pisanom izveštaju na pet stranica navodi se da je zatvorenik rekao da se probudio tokom noći 10. avgusta zbog buke u "specijalnom stambenom odeljenju" gde je Epstajn bio zatvoren.

Oko 6:30 ujutru, tvrdi da je čuo čuvare kako viču:

- Diši! Diši!

Zatvorenik je dodao da je kasnije, tokom doručka, čuo kako neko govori:

- Ti si ubio tog čoveka.

Prema belešci, jedna čuvarka je navodno odgovorila:

- Ako je mrtav, zataškaćemo slučaj i imaće alibi - moji službenici.

U zatvorskim hodnicima tada je navodno već počela da kruži glasina među zatvorenicima:

- Gospođica Noel je ubila Džefrija.