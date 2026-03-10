Slušaj vest

Na Trampove izjave reagovao je iranski ministar spoljnih poslova, Abas Arakči, koji je poručio da je Iran svestan američkih planova za napade na naftna i nuklearna postrojenja, ali da je potpuno spreman i da ima mnogo "iznenađenja u rukavu".

Gde je istina, hoćemo li je uopšte saznati i da li će nam ona biti servirana kroz dramatične događaje narednih dana i nedelja, ili smo bliži opciji mira, za "Redakciju", govorili su Avram Izrael - inženjer telekomunikacija, Mihailo Savić - stručnjak za međunarodne odnose i ekonomiju i Mila Opalić - bivša konzulanka u Švedskoj.

- Ja bih rekao da izbora u Iranu praktično nije bilo - već se unapred znalo ko će biti naslednik šerijatskog režima. Proces odabira, koji navodno uključuje saglasnost 88 članova, često je daleko od transparentnog i uključuje metode poput "čarobnih kutija" i drugih procedura. Iranski narod, iako živi u jednoj od najbogatijih zemalja sveta, suočava se sa teškim životnim uslovima - rekao je Izrael.

Avram Izrael - inženjer telekomunikacija Foto: Kurir Televizija

Teška situacija i društvene tenzije

Izrael je dodao da su letos Iranci bili suočeni sa nestašicama, inflacijom i simboličnom socijalnom pomoći, dok protesti i skandali ukazuju na rastuće nezadovoljstvo naroda.

- Letos su imali problem sa vodom, inflacija je u milionima, a nestašice prehrambenih proizvoda i socijalna pomoć su minimalni - država pomaže sa svega sedam dolara, što čak i po merilima naših 90-ih deluje simbolično. Protesti koji su pre neki čas okončani pokazali su različite brojeve žrtava - od 3 do 36, u zavisnosti od izvora - što govori o nezadovoljstvu naroda. Skandal sa pet fudbalerki koje su u Australiji skinule hidžab i zatražile azil dodatno ilustruje društvene tenzije - objasnio je.

Haos u američkoj administraciji

Teško je predvideti Trampove planove, a administracija se često ponaša neorganizovano i kontradiktorno, dok ciljevi nisu jasno objašnjeni građanima – rekao je Savić.

- Što se tiče Donalda Trampa, teško je uverljivo predvideti šta on zaista planira ili šta smatra istinom u datom trenutku. Američka administracija pokazala se neorganizovanom u celom ovom procesu - često sami sebi kontradiktorno komuniciraju, a ciljevi nisu jasno objašnjeni američkom narodu - rekao je Savić.

Mihailo Savić - stručnjak za međunarodne odnose i ekonomiju Foto: Kurir Televizija

Toksična veza sa Izraelom

Nadovezao se:

- Jedan od retkih koji je bio bliži istini jeste sekretar spoljnih poslova, Marko Rubio, koji je naveo da je Amerika ušla u sukob delimično zbog obaveza prema Izraelu. To, po njegovim rečima, pokazuje toksičnu vezu između SAD i Izraela - Amerika ne može u potpunosti kontrolisati državu koja je manja, ali koju velikim delom finansiraju američki podupiratelji, niti da je spreči da uvlači SAD u konflikte koje američki narod ne podržava - naveo je.

Kraj neutralnosti i ulazak u NATO

Opalić je dodala da je Švedska je prekinula 200-godišnju neutralnost ulaskom u NATO, a proces priprema kulminirao je početkom rata u Ukrajini.

- Što se tiče Švedske, prvo treba naglasiti da je ova zemlja prekinula 200-godišnju tradiciju neutralnosti ulaskom u NATO. Proces priprema za članstvo trajao je postepeno, ali je kulminirao početkom rata u Ukrajini, odnosno ruskom invazijom, kada su se Švedska i drugi NATO saveznici ubrzano uključili u alijansu - kaže Opalić.

Mila Opalić - bivša konzulanka u Švedskoj Foto: Kurir Televizija

- Tada je posebno dobio na značaju sistem civilne zaštite, poznat kao sistem totalne odbrane. On funkcioniše tako da, u slučaju krize, rata ili prirodnih nepogoda poput poplava, pored vojske, aktivno učestvuje i civilni sektor. U okviru ovog sistema, Šveđani su delili brošure građanima - u papirnoj i elektronskoj formi - sa uputstvima šta raditi i kako se pripremiti u slučaju rata. Brošure su bile dostupne na deset jezika, uključujući švedski i jezike kojima govori migracija, kako bi svi stanovnici mogli da se informišu - rekla je.

