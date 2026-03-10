Slušaj vest

U intervjuu za Foks njuz, američki predsednik Donald Tramp je da bio upitan da li bi bio otvoren za razgovore sa Irancima. Tramp je odgovorio da bi to moglo biti moguće, ali da zavisi od uslova.

Ali je odmah ublažio taj ishod, napominjući da „manje-više“ ne mora da razgovara sa njima, prema Blumbergu koji je video Trampove komentare.

Zabrana Alija Hamneija: Direktni pregovori nisu vođeni od 2018.

Vredi napomenuti da Iran nije direktno razgovarao sa SAD od 2018. godine, kada je bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamneizabranio takve razgovore.

Prethodna runda mirovnih pregovora vođena je preko posrednika u Omanu i Švajcarskoj.

Arakči: Imamo gorko iskustvo, napali su nas usred pregovora i sad i prošle godine

Ranije je Abas Arakči, iranski ministar spoljnih poslova, umanjio ideju o razgovorima.

„Ne mislim da bi pitanje razgovora sa Amerikancima ili pregovora sa Amerikancima ponovo bilo na stolu, jer imamo veoma gorko iskustvo razgovora sa Amerikancima“, rekao je za PBS njuz haus u intervjuu koji je emitovan u ponedeljak.

„Pregovarali smo sa njima prošle godine, prošlog juna, i napali su nas usred pregovora. I ove godine su pokušali da nas ubede da je ovaj put drugačije. Obećali su nam da nemaju nameru da nas napadnu... ali, opet, posle tri runde pregovora, i nakon što je američki tim u pregovorima rekao da smo postigli veliki napredak, ipak su odlučili da nas napadnu. Dakle, ne mislim da će razgovor sa Amerikancima više biti na našem dnevnom redu.“