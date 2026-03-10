Slušaj vest

Visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani zapretio je američkom predsedniku Donaldu Trampu "eliminacijom" nakon što se šef Bele kuće u noćašnjoj poruci na društvenim mrežama obrušio na Teheran zbog blokade Ormuskog moreuza.

Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

- Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će ih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da se to ne dogodi!

Ovo je poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz. Nadam se da je to gest koji će biti veoma cenjen. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u poruci.

1/8 Vidi galeriju Ali Laridžani, visoki iranski bezbednosni zvaničnik Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Hussein Malla/AP

On je odgovorio Trampu danas porukom na društvenoj mreži X.

- Iran kao nacija privržena žrtvovanju ne plaši se tvojih praznih pretnji. Ni oni veći od tebe nisu mogli da eliminišu Iran. Pazi da i sam ne budeš eliminisan - napisao je Laridžani.