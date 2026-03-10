HEGSET JE UPRAVO NAJAVIO PAKAO IRANU! Zapaljvi govor digao Pentagon na noge: "Rat će se završiti kad MI to odaberemo, ovo nije 2003. godina, ti dani su MRTVI"!
Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je na konferenciji za novinare u Pentagonu da Sjedinjene Države neće odustati u ratu sa Iranom dok neprijatelj ne bude potpuno poražen.
„Nećemo odustati dok neprijatelj ne bude potpuno i odlučno poražen. Ali to ćemo učiniti po sopstvenom rasporedu i kada mi odaberemo“, rekao je Hegset.
Održao je konferenciju za novinare u Pentagonu sa predsednikom Združenog generalštaba, generalom vazduhoplovstva Denom Kejnom, koji je podneo operativni izveštaj o ratu.
Tramp je juče rekao da je postizanje američkih vojnih ciljeva „veoma blizu“ i da bi rat uskoro mogao da se završi, ali Hegset danas nije precizirao koliko su SAD blizu postizanja tih ciljeva.
„Sledimo za njima sa nemilosrdnom preciznošću. Pobeđujemo sa snažnim i nepokolebljivim fokusom na naše ciljeve, koji su isti kao i onog dana kada sam ovde dao prvi brifing o operaciji Epski bes“, rekao je.
„Danas će biti najintenzivniji dan napada“
Takođe je za danas najavio najintenzivniji američki napadi na Iran do sada.
„Danas će ponovo biti naš najintenzivniji dan udara unutar Irana – najviše borbenih aviona, najviše bombardera i najviše udara“, rekao je Hegset.
Istovremeno, tvrdio je da je Iran u poslednja 24 sata ispalio najmanji broj raketa od početka rata.
„S druge strane, u poslednja 24 sata Iran je ispalio najmanji broj raketa od početka sukoba“, rekao je.
Prema rečima američkih zvaničnika, intenzivni vazdušni udari značajno su smanjili iranske raketne i napade bespilotnim letelicama.
„Ovo nije 2003.“
Hegset je rekao da SAD neće ulaziti u dugotrajne ratove poput onog u Iraku. „Ovo nije 2003. Nije ni blizu. Naša generacija vojnika neće dozvoliti da se to ponovi“, rekao je, misleći na početak američke invazije na Irak.
Dodao je da SAD neće ulaziti u „beskrajnu izgradnju države“ ili u „močvare“ koje su, kako je rekao, karakterisale administracije Džordža V. Buša i Baraka Obame. „Ti dani su mrtvi“, rekao je.
Hegset je tvrdio da američka vojska „odlučno pobeđuje“ protiv Irana, sa „brutalnom efikasnošću“ i „potpunom vazdušnom nadmoći“.
„Naš posao ovde u Ministarstvu rata je da ostanemo fokusirani na cilj“, rekao je. Na kraju je pomenuo američke vojnike koji su poginuli u ratu sa Iranom. „Imam na umu ogromnu žrtvu naših vojnika koji su poginuli u ovom sukobu. Teško mi je na duši“, rekao je.
Američki general: Potopili smo više od 50 iranskih ratnih brodova
General Den Kejn rekao je da su američke snage pogodile više od 5.000 ciljeva u Iranu od početka rata. Dodao je da je američka vojska potopila više od 50 iranskih ratnih brodova.
„Ovo je urađeno kombinacijom artiljerije, borbenih aviona, bombardera i raketa lansiranih sa mora“, rekao je on.
Kejn je takođe rekao da su američke operacije značajno smanjile iranske raketne i napade dronovima.
Pentagon tvrdi da je ovo značajno smanjilo pretnju američkim snagama i saveznicima na Bliskom istoku.
