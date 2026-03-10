U SENCI RATA U IRANU

Zvaničnici Rusije i Ukrajine izneli su kontradiktorne tvrdnje o vojnim uspesima na frontu.

Ukrajina tvrdi da je potisnula ruske snage na nekim mestima na frontu, dok Moskva insistira da njena vojska napreduje.

Gotovo svakodnevni vazdušni napadi Rusije na civilne oblasti Ukrajine se nastavljaju.

Najmanje 14 osoba je povređeno u napadima dronovima na dva grada, saopštile su danas hitne službe.

U ruskom napadu na ukrajinski grad Slavjansk s tri vođene bombe su poginule četiri osobe, a 16 je ranjeno, rekao je lokalni zvaničnik.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je oborilo 122 od 137 dronova koje je Rusija poslala tokom noći.

Pregovori između Rusije i Ukrajine kojima posreduju SAD su obustavljeni, dok pažnju Vašingtona zaokuplja rat u Iranu, koji je skrenuo međunarodnu pažnju sa ukrajinskog pitanja.

Ukrajinska vojska

Uprkos manjku vojnika, ukrajinske snage su nedavno povratile gotovo čitavu teritoriju jugoistočnog industrijskog regiona Dnjipropretrovska tokom kontraofanzive.

Isterali su rusku vojsku sa više od 400 kvadratnih kilometara, rekao je general-major Oleksandr Komarenko u intervjuu za lokalni medij RBC-Ukrajina.

On je opisao situaciju na frontu kao tešku, ali pod kontrolom, pri čemu se najžešće borbe nastavljaju kod Pokrovska na istoku i Oleksandrivke na jugu zemlje, gde su, prema njegovim rečima, ruske snage koncentrisale glavni napor.

Nije bilo nezavisne potvrde njegovog opisa vojne situacije.

Ruska vojska

Sa druge strane, savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da je Vladimir Putin sinoć rekao američkom predsedniku Donaldu Trampu da ruske snage "prilično uspešno napreduju" u Ukrajini.

Taj napredak bi trebalo da "ohrabri" Kijev da "krene ka pregovaranju o rešenju konflikta", rekao je Ušakov novinarima.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski više puta je zahtevao trajni mirovni sporazum, a evropske vlade optužuju Putina da se samo pravi da je zainteresovan za pregovore dok ruska vojska nastavlja da napada Ukrajinu.

Kremlj se nada da će mu rat u Iranu doneti finansijsku dobit od rasta cena nafte, skrenuti svetsku pažnju sa rata u Ukrajini, iscrpeti arsenale Zapada i primorati SAD i njihove NATO saveznike da smanje vojnu podršku Kijevu.

Zelenski se, s druge strane, nada da će Ukrajina, snabdevajući SAD i partnere iz Persijskog zaliva svojom savremenom i u borbi isprobanom tehnologijom dronova za rat u Bliskom istoku, steći veći međunarodni diplomatski uticaj protiv Moskve.