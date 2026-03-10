Slušaj vest

Lokalna policija je saopštila da su na američku ambasadu u Torontu ispaljeni hici.

Pucano je na zgradu konzulata na Univerzitetskoj aveniji i Kvin strit zapad u 5:29 časova po istočnom vremenu. Nije bilo povređenih.

Nijedan osumnjičeni nije uhapšen na licu mesta, ali je policija Toronta saopštila da je pronašla dokaze da je pištolj ispaljen.

Napad na ambasadu dolazi usred povećanog straha od terorizma nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana 28. februara.

Niz napada na američke objekte u više država

Podsetimo, u nedelju je u Norveškoj eksplodirala improvizovana eksplozivna naprava u blizini američke ambasade u Oslu. Policija i dalje traga za osumnjičenim, a istražuje se i moguća veza incidenta sa sukobima u Iranu.

Niz bezbednosnih incidenata u Kanadi, Norveškoj i SAD dodatno je pojačao zabrinutost vlasti zbog moguće eskalacije nasilja povezane sa aktuelnim sukobima na Bliskom istoku.