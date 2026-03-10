Slušaj vest

Na internetu se pojavio video snimak koji prikazuje kako se zadnje staklo automobila u pokretu razbija na deliće od udarnog talasa eksplozije tokom raketnog napada na iranski grad Karadž, zapadno od prestonice Teherana.

Na snimku se vidi zadnje staklo vozila, koje je već bilo potpuno napuklo, kako se raspada na deliće, a zatim se u blizini vide ogromni stubovi dima.

Čovek koji snima klip, putnik na zadnjem sedištu taksija, viče u strahu i traži od vozača da vozi brže i da što pre odu odatle.

1/6 Vidi galeriju Eksplozija rakete razbija staklo taksija tokom napada na iranski grad Karadž Foto: screenshot X/RandomHeroWX

U pozadini se čuje najmanje šest eksplozija.

- Uništili su ceo grad. Sve je uništeno - viče Iranac koji snima.

BBC je uspeo da identifikuje područje gde je snimak načinjen koristeći satelitske snimke Karadža, grada udaljenog oko 13 kilometara od Teherana.

Na društvenoj mreži X pojavio se isti snimak bez tona u čijem opisu piše da je udarni talas uzrokovala eksplozija rakete koja je uništila barake Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u delu Karadža koji se zove Hošnam.