Ukrajinske snage dugog dometa i specijalne operacije pogodile su ruski vojni objekat kod aerodroma u Donjecku, za koji se veruje da se koristi za skladištenje i lansiranje dronova Šahed, prenosi Kijev post.

Napadi su izvedeni zapadnim oružjem, uključujući američke balističke rakete ATACMS i britanske krstareće rakete Storm Šedou.

Prve snažne eksplozije dogodile su se u subotu ujutru i izazvale požare i sekundarne detonacije u industrijskoj zoni blizu aerodroma. Ukrajinski dron-snimci prikazuju detonacije i požare u objektima za koje Kijev tvrdi da ih Rusija koristi za lansiranje dronova od 2024. godine.

Još jedan napad na isti komples

U nedelju je izveden još jedan napad na isti kompleks, nakon čega su zabeležene nove eksplozije i velika oštećenja na industrijskoj zgradi.

Prema ukrajinskim vojnim blogerima, u tom napadu je verovatno korišćena balistička raketa FP-9 Flamingo.

Probijena ruska PVO

Ukrajinski mediji i Američki institut za proučavanje rata (ISW) potvrdili su da su rakete NATO standarda, koje su Ukrajini isporučene u ograničenim količinama, uspele da probiju rusku protivvazdušnu odbranu i pogode ciljeve. Na dostupnim snimcima nema vidljivih pokušaja dejstva ruske odbrane.

Ukrajinske snage tvrde i da su u operaciji uništile tri ruska protivvazdušna sistema Pancir-S1, kao i ciljeve na Krimu, uključujući patrolni čamac i objekte na aerodromu Kirovsko.

Napadi od 6. do 8. marta, u kojima su korišćene rakete dugog dometa i više od stotinu dronova, spadaju među najsloženije ukrajinske vazdušne operacije poslednjih meseci.