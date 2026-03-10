Slušaj vest

Ukrajinske snage dugog dometa i specijalne operacije pogodile su ruski vojni objekat kod aerodroma u Donjecku, za koji se veruje da se koristi za skladištenje i lansiranje dronova Šahed, prenosi Kijev post.

Napadi su izvedeni zapadnim oružjem, uključujući američke balističke rakete ATACMS i britanske krstareće rakete Storm Šedou.

Prve snažne eksplozije dogodile su se u subotu ujutru i izazvale požare i sekundarne detonacije u industrijskoj zoni blizu aerodroma. Ukrajinski dron-snimci prikazuju detonacije i požare u objektima za koje Kijev tvrdi da ih Rusija koristi za lansiranje dronova od 2024. godine.

Još jedan napad na isti komples

U nedelju je izveden još jedan napad na isti kompleks, nakon čega su zabeležene nove eksplozije i velika oštećenja na industrijskoj zgradi.

Prema ukrajinskim vojnim blogerima, u tom napadu je verovatno korišćena balistička raketa FP-9 Flamingo.

Probijena ruska PVO

Ukrajinski mediji i Američki institut za proučavanje rata (ISW) potvrdili su da su rakete NATO standarda, koje su Ukrajini isporučene u ograničenim količinama, uspele da probiju rusku protivvazdušnu odbranu i pogode ciljeve. Na dostupnim snimcima nema vidljivih pokušaja dejstva ruske odbrane.

Ukrajinske snage tvrde i da su u operaciji uništile tri ruska protivvazdušna sistema Pancir-S1, kao i ciljeve na Krimu, uključujući patrolni čamac i objekte na aerodromu Kirovsko.

Napadi od 6. do 8. marta, u kojima su korišćene rakete dugog dometa i više od stotinu dronova, spadaju među najsloženije ukrajinske vazdušne operacije poslednjih meseci.

Zapadne zemlje su Ukrajini do sada isporučile ograničene količine ovakvog oružja, uglavnom zbog straha od eskalacije sukoba sa Rusijom i ograničenih zaliha.

(Kurir.rs/Kijevpost)

