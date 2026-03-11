Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je danas na Samitu o nuklearnoj energiji da je odluka EU da smanji udeo nuklearne energije u proizvodnji struje bila strateška greška, s obzirom da blok nije proizvođač ni nafte, ni gasa.

Ona je rekla da je pristupačna energija važna i za građane, i za industrijsku konkurentnost, dodajući da će industrije budućnosti biti izgrađene na pristupačnoj energiji.

"Robotika i veštačka inteligencija pokretaće naredni talas inovacija i produktivnosti u svim industrijskim sektorima. I oba zahtevaju obilje pristupačne struje. Zato će konkurenost industrije biti sve više određena time ko može da proizvodi, transportuje, skladišti i koristi obilje pristupačne struje", istakla je šefica Komisije u obraćanju na samitu koji se održava u Parizu.

EU zavisna od skupog i nestabilnog uvoza

Ona je podsetila da je EU, kada je reč o fosilnom gorivu, potpuno zavisna od skupog i nestabilnog uvoza, što je stavlja u strukturno nepovoljan položaj prema drugim regionima.

Dodala je da tekuća kriza na Bliskom istoku jasno pokazuje ranjivost EU.

Dalje je navela da EU ima obilje domaćih niskougljeničnih izvora energije - nuklearnu i obnovoljive, koje zajedno mogu da postanu garanti nezavisnosti, bezbednosti isporuka i konkurentnosti.

Fon der Lajen je rekla da je EU u poslednjih deset godina mnogo napredovala sa obnovljivom energijom ali da je slika sa nuklearnom, nažalost, drugačija.

Kako je navela, devedesetih godina prošlog veka trećina struje u EU dolazila je iz nuklearnih elektrana adanas stiže samo 15 odsto.

"Smanjene udela nuklearne energije bilo je izbor, strateška greška Evrope"

"To smanjenje udela nuklearne energije bilo je izbor, verujem da je strateška greška Evrope bila da okrene leđa pouzdanom, pristupačnom izvoru energije sa malom emisijom", ocenila je Fon der Lajen dodajući da je nuklearna energija pouzdana, da daje struju tokom cele godine za razliku od obnovljivih izvora.

Evropa bila pionir u nuklearnoj tehnologiji

Šefica Komisije je rekla i da je Evropa bila pionir u nuklearnoj tehnologiji i da bi ponovo mogla da predvodi svet u tome.

"Nuklearni reaktori nove generacije mogu da postanu evropski visokotehnološki izvozni proizvod velike vrednosti. I to nas danas dovodi u Pariz", rekla je Fon der Lajen.

Ona rekla i da EU danas predstavlja novu Evropsku strategiju za male modularne reaktore sa ciljem da ta nova tehnologija bude operativna u Evropi početkom sledeće decenije.

Predložene su, rekla je Fon der Lajen, i mere za pojednostavljenje pravila, kao i za mobilizaciju investicija. Ona je takođe istakla da projekat malih modularnih reaktora mora da bude rezultat zajedničkih evropskih napora.

"Ali naše ambicije nisu ograničene na male modularne reaktore. Moramo i da ojačamo širi nuklearni ekosistem - od goriva do tehnologije, od lanaca snabdevanja do veština", istakla je Fon der Lajen koja je rekla i da EU ima pola miliona visoko obučenih radnika u nuklearnom sektoru, daleko više od SAD i Kine.