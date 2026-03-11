Slušaj vest

Protiv-vazduhoplovna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) presrela je danas osam od devet detektovanih balističkih raketa, dok je deveta pala u more, saopštile su vlasti na društvenoj mreži Iks (X).

Od 35 dronova 26 je oboreno, dok se devet srušilo na teritoriji UAE, ali nije bilo izveštaja o žrtvama.

Od početka napada Irana na zemlje Bliskog istoka kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran, UAE su otkrili ukupno 262 balističke rakete. Od tog broja je 241 uništena, 19 je palo u more, a dve su stigle do teritorije UAE.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Otkriveno je i 1.475 iranskih dronova, od kojih je 1.385 presretnuto, dok se 90 srušilo na iranskoj teritoriji.

Osam krstarećih raketa je takođe otkriveno i uništeno, dodale su vlasti UAE.

(Kurir.rs/Beta)

