Mađarski parlament je većinom glasova usvojio rezoluciju kojom se protivi pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji (EU) i daljem finansiranju njenih vojnih potreba na račun zemalja EU.

Za predlog je glasalo 142 poslanika, 28 je glasalo protiv, a četiri su bila uzdržana.

U dokumentu se navodi da se Mađarska protivi pristupanju Ukrajine EU, tvrdeći da je zemlja u ratu i da ne ispunjava kriterijume za članstvo.

U rezoluciji parlament poziva vladu da ne podrži početak pregovora o pristupanju Ukrajine EU.

Zabrana slanja novca ili oružja Ukrajini

U dokumentu se takođe poziva na zabranu slanja novca ili oružja Ukrajini i na napore da se spreči preusmeravanje evropskih sredstava, navodno namenjenih Mađarskoj, na potrebe Kijeva.

Autori rezolucije tvrde da bi udeo Ukrajine u finansiranju u narednom sedmogodišnjem budžetu EU mogao da pređe 360 milijardi evra, delimično zbog smanjenja poljoprivrednih subvencija.

Rezolucija takođe pozdravlja zahtev vlade da se sprovede anketa među stanovništvom o daljem finansiranju Ukrajine u obliku nacionalne peticije.

U dokumentu se poziva vlada da preduzme sve neophodne mere kako bi sprečila nastavak politike EU podrške Ukrajini u ratu, kao i „uvlačenje Mađarske i EU u rusko-ukrajinski rat“.

Prošlog meseca, Mađarska je takođe blokirala usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije i sprečila dodelu 90 milijardi evra kredita EU Ukrajini, zahtevajući nastavak isporuke ruske nafte.

