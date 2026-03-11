Slušaj vest

Ruski obaveštajni i uticajni resursi trenutno vezani za Ukrajinu mogli bi da se koriste negde drugde posle rata, navela je Finska bezbednosno-obaveštajna služba (Supo) u svom godišnjem izveštaju, preneo je danas pariski list Mond,

"Sposobnosti ruskih obaveštajnih službi u Evropi su oslabljene tokom rata, a Rusija se sprema da ih obnovi, posebno u pogledu ljudskih obaveštajnih resursa", naglasio je Supo u svom izveštaju.

Finska će ostati interesantna Rusiji, kao "zemlja NATO koja se nalazi između Baltičkog mora i arktičkog regiona", navodi se u saopštenju.

Finska je već optužila Rusiju da vodi "hibridno ratovanje" organizujući priliv migranata preko njihove zajedničke granice krajem 2023. godine, optužbu koju je Kremlj negirao.