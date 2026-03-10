Slušaj vest

Irkinja je dobila 23.000 funti nakon što je njen šef više puta vikao "krompir", imitirajući njen naglasak.

Naime, Bernadet Hejs bila je izložena nizu uvreda dok je radila za inženjersku firmu, presudio je sud za radne sporove. Mik Atkins, direktor kompanije, više puta bi viknuo "krompir" kada bi ona ušla u kancelariju. Takođe je tokom perioda od šest meseci koristio izraze poput "paddy" (pogrdan naziv za Irce), "stupid paddy" i "pikey" (pogrdan naziv za nomade), rečeno je na sudu.

Bernadet (58) je izjavila da se zbog vređanja u ovoj inženjerskoj firmi osećala kao da trpi "smrt od hiljadu posekotina". Takođe je rekla tribunalu da su je te opaske učinile da se oseća "malom, nesigurnom, poniženom i izuzetno anksioznom".

Odšteta i presuda

Bernadet je sada dobila odštetu od 23.526 funti (27.529 evra), što uključuje 13.000 funti (15.210 evra) za "narušavanje osećanja" i 6.104 funte (7.141 evra) na ime gubitka zarade. Što je ukupno 49.880 evra.

Sudija je presudio u njenu korist po tužbama za uznemiravanje na rasnoj osnovi i viktimizaciju, ali je odbacio optužbu za rasnu diskriminaciju.

Na saslušanju se čulo da je Bernadet radila u kompaniji kao menadžer kancelarije i finansija dve godine pre nego što su komentari počeli. Rekla je da je Atkins povremeno davao opaske o njenom irskom poreklu, ali da je to eskaliralo nakon što je drugi kolega, Markus Smit, počeo da radi u odeljenju za komunikacije.

sud, ilustracija Foto: Sebastian Duda / Panthermedia / Profimedia

"Ponižavajuće okruženje"

Bernadet je izjavila da se žalila Atkinsu na Smitovo ponašanje i "nasilnu ličnost". Navela je da su je „nepredvidivi“ gospodin Atkins i Smit ponižavali svojim komentarima – uključujući i to što su je nazivali "krompirom“"u porukama na WhatsApp-u.

Rekla je da se plašila da im traži da prestanu iz straha da ne izgubi posao.

- Imala sam velike promene u ličnim okolnostima i posao mi je bio neophodan. Osećala sam se zarobljeno, što je pojačalo moju anksioznost. Ćutala sam da ne bih skretala pažnju na sebe, ali čak ni to nije vredelo.

Dodala je da ju je Atkins nazivao "cigankom/čergarom" zbog njenog irskog porekla i tvrdio da "žudi za nomadima ispred kancelarije". Rekla je da joj je bilo fizički muka od odlaska na posao i da je često sedela u kolima pre početka radnog dana kako bi izbegla susret.

Ismevanje i lažne optužbe

Nakon što je uložila zvaničnu žalbu kompaniji, Bernadet je optužena za "težu povredu radne dužnosti", što je sudija okarakterisao kao "potpuno neosnovano" i izazvano isključivo njenim pritužbama.

Sud je presudio da je bila izložena "nepoželjnom ponašanju" koje je stvorilo "neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje".

- Po mom mišljenju, sasvim je razumno da osoba irskog porekla smatra ponovljenu upotrebu termina 'potato', 'Paddy' i 'pikey' uvredljivom i ponižavajućom. Ove fraze su direktno povezane sa rasnom (nacionalnom) pripadnošću - rekao je sudija Bakli.