Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su predložile održavanje nove runde razgovora između Ukrajine i Rusije sledeće nedelje, uz američko posredovanje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, precizirajući da bi razgovori mogli da budu održani u Švajcarskoj ili Turskoj.

"Očekujemo da će se sastanak održati sledeće nedelje. To je američki predlog, ali, da budem iskren, videćemo šta će se desiti na Bliskom istoku do tada. Sastanak bi mogao da bude u Švajcarskoj ili Turskoj", rekao je Zelenski tokom onlajn konferencije za novinare.

Predsednik Ukrajine je ranije danas na platformi Iks (X) napisao da imao telefonski razgovor sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i precizirao da je Turska izrazila spremnost da bude domaćin tog novog trilateralnog sastanka u pokušaju okončanja sukoba u Ukrajini.

1/7 Vidi galeriju Emanuel Makron bio je domaćin samita o Ukrajini Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Odlaganje zbog Bliskog istoka

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je u ponedeljak da je trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, prvobitno zakazan za ovu sedmicu, odložen zbog rata na Bliskom istoku.

"Trenutno su prioritet i sva pažnja partnera usmereni na situaciju u Iranu, zbog čega je sastanak, zakazan za ovu sedmicu, odložen na predlog SAD", naveo je Zelenski i precizirao da Ukrajina ostaje spremna da se sastane u bilo kom trenutku kako bi se okončao sukob.