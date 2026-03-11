Slušaj vest

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk osudio je gađanje civilne infrastrukture na Bliskom istoku dodajući da ta infrastruktura u ratu mora da bude zaštićena.

"Napadi na vitalnu civilnu infrastrukturu na Bliskom istoku, kao i njihova sve veće geografska rasprostranjenost, dodatno povećavaju rizike za stanovništvo u celom regionu i šire", rekao je Tirk, podsećajući da prema zakonima rata, civili i civilna infrastruktura moraju biti zaštićeni po svaku cenu.

Sve strane su obavezne da poštuju ta pravila i moraju da odgovaraju za sva kršenja.

"Ceo svet vas posmatra", dodao je Tirk.

"Predvidivi uticaji tih napada na civile i životnu sredinu pokreću ozbiljna pitanja o njihovoj usklađenosti sa principima proporcionalnosti i predostrožnosti prema međunarodnom humanitarnom pravu", rekao je visoki komesar UN i dodao da to zahteva temeljnu pravnu reviziju.

Prema njegovim rečima, uticaj rata i krize se već oseća u regionu i šire i to na stanovništvo i njegovu egzistenciju.

Tirk je naveo i težak položaj stranih radnika u regionu Zaliva, od kojih je nekoliko već poginulo ili povređeno, a drugima je onemogućen povratak kući.

Visoki komesar UN je pomenuo i posledice kolapsa komercijalnog pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu na pristup energiji, hrani i đubrivima za stanovništvo u regionu i šire.