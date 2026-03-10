Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je da je u prva dva dana napada na Iran potrošila municije u vrednosti od 5,6 milijardi dolara, navodi se u izveštaju dostavljenom odborima američkog Kongresa, rekao je danas izvor upoznat sa informacijama.

Članovi Kongresa, koji bi uskoro mogli odlučivati o dodatnom finansiranju rata, izrazili su zabrinutost da će sukob iscrpeti američke vojne zalihe u vreme kada se odbrambena industrija već bori da zadovolji potražnju.

Tramp se u petak sastao sa čelnicima sedam odbrambenih kompanija dok Pentagon radi na obnavljanju zaliha.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Troškovi sukoba

Administracija nije dala javnu procenu troškova sukoba koji je pokrenula 28. februara zajedno sa saveznikom Izraelom.

Članovi Kongresa tražili su više informacija, uključujući javna svedočenja zvaničnika o pitanjima poput toga kako bi sukob mogao uticati na spremnost američke vojske za odbranu zemlje.

Nekoliko kongresnih pomoćnika reklo je da očekuju da će Bela kuća uskoro podneti zahtev Kongresu za dodatno finansiranje rata.

Neki zvaničnici rekli su da bi zahtev mogao iznositi 50 milijardi dolara, ali drugi su rekli da se ta procena čini niskom.

