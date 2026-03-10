Slušaj vest

Trampova administracija zatražila je juče od Izraela da obustavi napade na energetska postrojenja u Iranu, s posebnim naglaskom na naftnu infrastrukturu, tvrde tri izvora upoznata sa situacijom. Američki zahtev predstavlja prvi put da je Trampova administracija odlučila da obuzdava Izrael otkako su dve zemlje pre deset dana pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana, piše Axios.

Tri ključna razloga za američki zahtev

Prema jednom izraelskom zvaničniku, američke poruke prenesene su na visokom političkom nivou, kao i načelniku Glavnog štaba izraelske vojske Ejalu Zamiru. Izvor upućen u razgovore navodi da je Trampova administracija iznela tri razloga za svoj zahtev.

Prvi je taj što takvi napadi štete iranskom stanovništvu, od kojeg se veliki deo protivi režimu.

Drugi razlog je Trampova namera da nakon rata sarađuje s iranskim naftnim sektorom, slično pristupu koji je zauzeo prema Venecueli.

Treće, postoji bojazan da bi napadi mogli da izazovu masovnu iransku odmazdu na energetsku infrastrukturu širom zallivskih država.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Strah od eskalacije i rasta cene nafte

Iran je ranije tokom sukoba bespilotnim letelicama napao energetska postrojenja u Zalivu, ali bez nanošenja značajnije ili trajne štete. Amerika brine da bi novi krug napada na iransku naftnu infrastrukturu mogao promeniti tu računicu, dovesti do eskalacije i dodatno podići cene nafte.

Izvor upoznat s detaljima rekao je da Tramp napade na iranska energetska i naftna postrojenja smatra "opcijom sudnjeg dana" - nečim što treba čuvati kao krajnju meru, samo u slučaju da Iran prvi namerno napadne naftna postrojenja u Zalivu.

Javne poruke iz Vašingtona

Tramp je i javno signalizirao takav stav, upozorivši juče da će Iran biti pogođen "20 puta jače" ako ugrozi globalne zalihe nafte.

Na društvenoj mreži "Truth Social" napisao je da će SAD "uništiti lako uništive mete zbog kojih Iran kao nacija nikada neće moći da se obnovi".

Izvor tvrdi da je Tramp time aludirao na potencijalne napade na iranska naftna postrojenja. Senator Lindzi Grejem, jedan od najglasnijih zagovornika rata u Republikanskoj stranci, takođe je kritikovao izraelske napade na skladišta goriva.

"Molim vas, budite oprezni pri odabiru meta. Naš je cilj osloboditi iranski narod na način koji im neće uništiti priliku za novi i bolji život nakon pada režima. Iranska naftna privreda biće ključna za taj pothvat", napisao je Grejem na platformi "X".

Jutros je ministar odbrane Pit Hegset ogradio administraciju od izraelskih napada na skladišta goriva, rekavši novinarima da SAD nije gađao takve vrste ciljeva.

Bela kuća, izraelska ambasada u Vašingtonu i izraelska vojska odbili su da komentarišu ove navode.