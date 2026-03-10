Slušaj vest

Novi premijer Nepala Balendra Šah je reper, ima 35 godina, predstavlja se kao pobunjenik protiv starih elita moći i važi za nadu mlade generacije Zed, koja je prošle jeseni krvavim protestima srušila Vladu.

Balendru Šaha (35) svi oslovljavaju samo umetničkim imenom "Balen“. On je novi premijer Nepala, reper i bivši gradonačelnik Katmandua. Njegova stranka RSP odnela je ubedljivu pobedu na prvim parlamentarnim izborima nakon smrtonosnih protesta generacije Zed u zemlji.

Ubrzo nakon pada Vlade Nepala, Šah je već pominjan kao mogući prelazni kandidat, ali je to odbio. Hteo je političko nadmetanje na izborima.

Relativno mladoj stranci RSP, koja važi za umerenu, Šah se priključio tek u decembru prošle godine. Potom je postao kandidat za funkciju premijera.

Lice i nada generacije Zed

Rođen je 27. aprila 1990, a po obrazovanju je inženjer građevinarstva. Budista je, oženjen i ima ćerku. Pre ulaska u politiku Šah je stekao ime na nepalskoj hip-hop sceni. Od 2012. je objavljivao pesme o korupciji, nejednakosti i problemima mladih, i privukao mnoge u maloj himalajskoj državi Nepalu, gde mnogi ljudi žive u siromaštvu.

Na slikama je čas u zamišljenoj pozi, čas opušteno ispred pagode. Uvek nosi crne naočare, one su postale njegov zaštitni znak. Generacija Zed slavi Balena kao pop-zvezdu.

Balen izbegava medije i gotovo da ne daje intervjue, radije direktno komunicira sa svojim brojnim pristalicama preko društvenih mreža.

Predstavlja se kao pobunjenik protiv starih elita moći, kao čovek od akcije. "Ja sam čovek koji deluje. Ako mi date zadatak, ja ću ga završiti.“

Posle istorijske pobune, u poruci upućenoj milionima pratilaca napisao je sledeće: "Draga generacijo Zed, vaš tlačitelj je podneo ostavku. Sada vaša generacija mora da vodi zemlju. Budite spremni.“

Bivši gradonačelnik Katmandua

Do januara ove godine Balendra Šah bio je gradonačelnik Katmandua – prvi nezavisni gradonačelnik u istoriji nepalske prestonice. Tu funkciju preuzeo je maja 2022, sa svega 32 godine.

Tokom mandata uveo je prenos sednica gradskog veća uživo, pokrenuo sistem odvoženja smeća i odlučno krenuo protiv nelegalne gradnje.

"Treba misliti na društvo, na sopstveni grad, na okruženje", rekao je Šah u jednom od retkih intervjua. „Pokušavamo da inspirišemo mlade da ne misle samo na sebe.“

Uprkos velikoj podršci, Balendra Šah nije bez kontroverzi: to što borac protiv elita vozi luksuzni automobil donelo mu je kritike tokom izborne kampanje. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikovale su njegovo oštro postupanje prema uličnim prodavcima u Katmanduu dok je bio gradonačelnik.

Veliki izazovi pred zemljom

Sada Balendra Šah, reper, političar i miljenik generacije Zed, mora da pokaže da može da vodi ne samo jedan grad već čitavu državu.

Izazovi su veliki: visoka nezaposlenost među mladima, masovno iseljavanje, duboko ukorenjena korupcija i nepotizam izazivaju veliko nezadovoljstvo među stanovništvom.

Do sada je Balen repovao o tim problemima – da li će sada uspeti i da ih reši?