Italija je kupila redak portret baroknog majstora Karavađa za 30 miliona evra (32,7 miliona dolara), što je jedna od najvećih suma koje je država ikada platila za jedno umetničko delo, saopšteno je iz italijanskog Ministarstva kulture.

Naslikano oko 1598. godine, delo prikazuje monsinjora Mafea Barberinija, uticajnog sveštenika koji je kasnije postao papa Urban VIII, jedan od velikih pokrovitelja umetnosti svog vremena. Delo se nalazilo u privatnoj kolekciji u Firenci i pripisano je Karavađu 1963. godine. Prvi put je javno izloženo 2024. godine u rimskoj Palati Barberini i sada će ući u stalnu kolekciju tog muzeja.

Nakon više od godinu dana pregovora objavljujemo akviziciju izvanrednog remek-dela Karavađa“, naveo je ministar kulture Alesandro Đuli u saopštenju koji je ovukupovinu opisao kao deo šireg napora da se ojača italijanska javna kulturna baština i spreči nestanak značajnih dela u privatnim kolekcijama.

Akvizicija dolazi mesec dana nakon što je Ministarstvo kulture kupilo delo Antonela da Mesine Ecce Homo za 14,9 miliona dolara, obezbedivši retko delo renesansnog majstora iz 15. veka baš kada je trebalo da bude ponuđeno na aukciji u Njujorku.

Karavađo, čije je pravo ime bilo Mikelanđelo Merizi, bio je majstor tehnike kjaroskura osvetljenja kako bi njegovi subjekti izgledali kao da oživljavaju. Umro je 1610. godine u kasnim tridesetim godinama nakon burnog života.

Slika budućeg pape Urbana VIII jedna je od samo šačice sačuvanih Karavađovih portreta, dok su drugi izgubljeni ili uništeni. Samo oko 60 slika širom sveta pripisuje se Karavađu, a mnoge prikazuju verske narative.

Barberinijev portret prikazuje bradatog sveštenika kako sedi i naizgled izdaje uputstva suptilnim gestom desne ruke.

Iz Ministarstva kulture je saopšteno da će u narednim mesecima nastojati da kupe još umetničkih dela „sa ciljem da naučnicima i entuzijastima učini dostupnim određena remek-dela istorije umetnosti koja bi inače bila namenjena privatnom tržištu“.