Horor scena u mestu Kerzers u švajcarskom kantonu Frejburg - izgoreo je autobus, ima šest mrtvih i pet povređenih.

Zvaničnih informacija nema, ali svedoci kažu da je bilo jezivo.

Naime, požar je zahvatio poštanski autobus, koji je u potpunosti izgoreo. Iako su sve hitne službe brzo stigle na lice mesta, nisu uspele da spasu sve.

Kako se navodi, prema određenim izvorima, do požara je došlo kada se jedna osoba polila benzinom i zapalila u autobusu.

"Nikome nije dozvoljeno da priđe", kažu očevici sa lica mesta.