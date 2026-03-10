Slušaj vest

Pacijentkinji je bila zakazana operacija srednjeg prsta na desnoj ruci, ali je lekar greškom operisao njen domali prst. Iako je zbog toga podnela tužbu i tražila odštetu, sud je odlučio da lekar ne snosi odgovornost.

Žena je od zdravstvene ustanove tražila 5.000 evra odštete za bol i patnju, tvrdeći da je operacija izvedena bez njenog pristanka i na pogrešnom prstu.

Bol i ožiljak nakon operacije

Pacijentkinja je patila od suženja fleksornih tetiva na srednjem i domalom prstu desne ruke. Iako je želela operaciju samo srednjeg prsta, lekar je zahvat izveo na domalom.

Nakon intervencije imala je bolove koji su trajali 11 dana, a na prstu joj je ostao ožiljak dužine 1,5 centimetara.

Međutim, okružni sud u Braunauu i regionalni sud u Ridu im Inkrajsu odbacili su njen zahtev za odštetu, uz obrazloženje da je operacija zapravo rešila problem sa "pucketanjem" domalog prsta i poboljšala pokretljivost ruke.

anesteziolog tokom operacije prati otkucaje srca pacijenta Foto: Shutterstock

Presuda Vrhovnog suda

Slučaj je na kraju stigao i do Vrhovnog suda Austrije (OGH), koji je potvrdio odluke nižih sudova.

Sud je razmatrao šta bi se dogodilo da operacija nije bila izvedena – takozvano "zakonito alternativno ponašanje". Zaključeno je da bi pacijentkinja, da domali prst nije operisan, trpela još veće bolove i tegobe.

Zbog toga je sud presudio da, iako je došlo do greške, operacija je medicinski bila uspešna i na kraju je koristila pacijentkinji, pa nema osnova za isplatu odštete.