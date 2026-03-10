Slušaj vest

Prema podacima vatrogasne službe Bugarske, širom zemlje postoji ukupno 247 skloništa koja bi se mogla koristiti u vanrednim situacijama, ali je samo 18 u dobrom tehničkom stanju i spremno za neposrednu upotrebu.

Kao se navodi, preostalih 229 skloništa se smatra zadovoljavajućim i moglo bi biti dovedeno u potpunu spremnost u roku od nedelju dana. Bugarske vlasti su detaljnije ispitivale bugarska ratna skloništa za civile proveravajući njihovu dostupnost i stanje zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

U Sofiji, u okrugu Lozenec, nalazi se istorijski bunker koji je poslednji put korišćen tokom Drugog svetskog rata.

Taj objekat, koji se prostire na oko četiri hektara pod zemljom, ima dva ulaza, više soba i dugačke hodnike.

Konstantin Pavlov, načelnik Lozenca, objasnio je da će biti potrebna nadogradnja sistema ventilacije i osvetljenja za ovo sklonište koje može da primi nekoliko stotina ljudi.

Najvećim skloništem u Bugarskoj smatra se metro sistem u Sofiji sa podzemnom mrežom tunela dugom preko 50 kilometara.