KRENUO OPŠTI NAPAD IRANA NA AMERIČKE BAZE I PETU FLOTU! Revolucionarna garda: Ovo je najteža operacija od početka rata; gori brod u Ormuskom moreuzu
Danas je 12. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Teheran je objavio da je pokrenuo "najintenzivnije" napade raketama i dronovima od početka sukoba.
Prvi izraelsko-američki sukob s Iranom u junu 2025. trajao je 12 dana završen je objavom američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu neprijateljstava, a ovaj rat će po svemu sudeći potrajati znatno duže.
Sin iranskog predsednika pitao "neke prijatelje koji imaju veze" da li je ajatolah ranjen: Na bezbednom je i u dobrom stanju
Jusef Pezeškijan, sin iranskog predsednika, kaže da je novi ajatolah "na bezbednom i u dobrom stanju".
To je objavio na Telegramu nakon što je o ranjenom Modžtabi Hamneiju pitao "neke prijatelje koji imaju veze".
Posledice izraelskog napada na zgradu u Bejrutu
U izraelskom napadu u Bejrutu pogođena višespratna stambena zgrada
Video snimci koje je geolocirao CNN prikazuju posledice novog talasa izraelskih napada na libansku prestonicu Bejrut izvedenog rano jutros.
Na njima je prikazano nekoliko spratova nebodera koji gore u luksuznom kvartu Talet el Hajat, na zapadu grada.
Zgrada je vidljivo oštećena, sa nekoliko razbijenih prozora.
Na drugom snimku, ulica pored zgrade u plamenu je puna ruševina.
Video snimci su se pojavili nakon što je Izrael saopštio da je pokrenuo nove napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnom predgrađu Bejruta.
Pogođen teretni brod u Ormuskom moreuzu, u toku evakuacija
Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je jutros da je u toku evakuacija teretnog broda u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodio "neidentifikovani projektil".
Navodi se da je incident, koji se dogodio 11 nautičkih milja severno od Omana, uzrokovao požar na brodu.
U saopštenju se dodaje da se brodovima koji se nalaze u tom regionu savetuje da se kreću oprezno.
UKMTO je ranije izvestio o odvojenom incidentu na drugim mestima u Ormuskom moreuzu kada brod za prevoz robe kontejnerima pogođen "neidentifikovanim projektilom".
Revolucionarna garda: Masovni napad na američke baze i Petu flotu
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je na društvenoj mreži X da je Iran pokrenuo raketne napade na američke baze Al Udeid u Kataru, kamp Arifdžan u Kuvajtu i Harir u Iraku.
Iranska državna agencija ISNA navodi se da je meta "masovnog lansiranja“ raketa i dronova bila i američka Peta mornarička flota u regionu i da je "operativna infrastruktura američke vojske uništena".
BBC navodi da američki zvaničnici još uvek nisu komentarisali ove napade.
Iran: Najintenzivnija i najteža operacija od početka rata
Iran je rano jutros pokrenuo "najintenzivniju i najtežu operaciju" od početka rata, javili su državni mediji, prenosi CNN.
Presretanja iranskih raketa i dronova prijavljena su širom zemalja Persijskog zaliva i Izraela.
- U odvojenom incidentu, dron za koji se sumnja da je iranski u utorak je pogodio američki diplomatski objekat u Iraku - rekla su dva izvora američkoj televiziji.
Rezime 11. dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.