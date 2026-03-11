Slušaj vest

Prezijidum četvrtog zasedanja Nacionalnog narodnog kongresa 14. saziva (NPC), najvišeg zakonodavnog tela Kine, u utorak je održao drugu sednicu, kojom je predsedavao izvršni predsedavajući prezidijuma, Džao Leđi.

Na sastanku je odlučeno da se delegacijama NPC-a na razmatranje uputi revidirani Nacrt Ekološkog i životnog kodeksa, kao i revidirani Nacrt zakona o promociji nacionalnog jedinstva i napretka, te Nacrt zakona o planiranju državnog razvoja

Na sastanku je takođe odlučeno da delegacijama NPC-a na razmatranje budu podneti i drugi dokumenti, uključujući: nacrt rezolucije o Izveštaju o radu vlade, nacrt rezolucije o "15. petogodišnjem planu (2026–2030)" za nacionalni ekonomski i društveni razvoj, Nacrt plana za nacionalni ekonomski i društveni razvoj 2026. godine, kao i nacrt rezolucije o izveštaju o centralnim i lokalnim budžetima i budžetima za 2026. godinu.

Džao, koji je i predsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, predsedavao je sastankom izvršnih predsedavajućih prezidijuma održanog uoči drugog zasedanja prezidijuma.

KMG

Ne propustitePlanetaKineski portparol reagovao na izbor novog vrhovnog vođe Irana
Guo Đijakun
PlanetaKina će ove godine sastaviti zakon protiv prekogranične korupcije
0309 slika 2.jpg
PlanetaKineski ministar spoljnih poslova Vang Ji o diplomatskoj politici i spoljnim odnosima
0308slika.jpg
PlanetaSi Đinping učestvovao u diskusiji na godišnjoj sednici najvišeg političkog savetodavnog tela
foto.jpg