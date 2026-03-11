"KO IZAĐE NA ULICE BIĆE NEPRIJATELJ, DRŽIMO PRSTE NA OBARAČU" Šef policije Irana poručio šta sledi ukoliko nove antivladine demonstracije krenu tokom rata
Ahmad-Reza Radan, šef policije Irana, upozorio je stanovništvo te zemlje da će svako ko izađe na ulice da protestuje "biti tretiran ne kao demonstrant, već kao neprijatelj".
- Snage bezbednosti drže prste na obaraču - rekao je Radan sinoć na državnoj televiziji.
CNN navodi da su se u januaru masovne antivladine demonstracije proširile Iranom u sklopu talasa nemira koje su iranske snage bezbednosti brutalno ugušile.
Podseća se da je prošle nedelje šef Pentagona Pit Hegset rekao je da iranski narod ne bi trebalo da protestuje dok traju napadi SAD i Izraela u Iranu, ali je rekao da će "doći trenutak" kada će američki predsednik Donald Tramp ili iranski narod odlučiti da je "vreme da se iskoristi ta prednost" i da se pobune protiv vlasti.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)