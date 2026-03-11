Slušaj vest

Ahmad-Reza Radan, šef policije Irana, upozorio je stanovništvo te zemlje da će svako ko izađe na ulice da protestuje "biti tretiran ne kao demonstrant, već kao neprijatelj".

- Snage bezbednosti drže prste na obaraču - rekao je Radan sinoć na državnoj televiziji.

CNN navodi da su se u januaru masovne antivladine demonstracije proširile Iranom u sklopu talasa nemira koje su iranske snage bezbednosti brutalno ugušile.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Podseća se da je prošle nedelje šef Pentagona Pit Hegset rekao je da iranski narod ne bi trebalo da protestuje dok traju napadi SAD i Izraela u Iranu, ali je rekao da će "doći trenutak" kada će američki predsednik Donald Tramp ili iranski narod odlučiti da je "vreme da se iskoristi ta prednost" i da se pobune protiv vlasti.

1/15 Vidi galeriju Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Sve u vezi sa 12. danom rata u Iranu imate u našem blogu OVDE, a jučerašnja događanja OVDE.