Slušaj vest

Sumnja se da je požar koji je sinoć zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr izazvao jedan od putnika, koji se navodno polio gorivom i zapalio. U incidentu, koji se dogodio u utorak, poginulo je najmanje šest osoba, saopštila je lokalna policija.

Prema navodima policije, autobus se zapalio na putu ka Kercersu, mestu udaljenom oko 20 kilometara od švajcarske prestonice Berna.

Portparolka lokalne policije Krista Bilman izjavila je da se proveravaju informacije prema kojima se jedna osoba polila gorivom, ali je naglasila da je još prerano utvrditi da li je događaj povezan sa terorizmom.

Povređeno pet osoba

Tri teško povređene osobe prebačene su u bolnicu i nalaze se u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Ukupno pet osoba je povređeno u požaru — četvoro putnika iz autobusa i jedan bolničar koji je zadobio povrede tokom intervencije.

Švajcarski predsednik Gi Parmelen izrazio je saučešće porodicama nastradalih i istakao da je istraga o uzrocima incidenta u toku.