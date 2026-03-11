Slušaj vest

Policija u gradu Makou u Mađarskoj, koji se takođe nalazi blizu granica sa Srbijom i Rumunijom, pokrenula je opsežnu potragu za sedmoro dece sa prezimenom Buzas koja su nestala 7. marta.

U početku je prijavljeno da je nestalo petoro braće i sestara, ali je kasnije utvrđeno da je nestalo još dvoje dece. Najmlađe dete ima dve godine, dok najstarije ima 11.

U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro mališana: Abel Buzas (2), Kevin Adam (7), Dominik (8) i Anita Rubin (9).

Naknadno je spisak proširen za još troje dece — trogodišnju Lilien Buzas, osmogodišnjeg Đerđa Buzasa i desetogodišnju Amiru Džesiku Buzas.

Žena povezana sa nestankom dece?

Na listu nestalih ubrzo je dodata i 39-godišnja žena Eržebet Anite Pap, koja je najverovatnije povezana sa nestankom dece.

Policijski izvori navode da postoji mogućnost da je žena odvela decu ili da su pobegli zajedno, i da se trenutno mogu kretati u istoj grupi.

- Deca su možda nestala iz domova ili od hranitelja. Iako nije potpuno jasno kakva je njihova veza sa odraslom ženom, tragovi ukazuju da ih je možda organizovala i odvela - rekao je penzionisani policijski major Atila Molnar, bivši istražitelj ciljane potrage.

Objavljen hitan apel policije

Policija upozorava da velika grupa dece i odrasle osobe ne mogu neprimećeno putovati javnim prevozom, pa se veruje da se još uvek kriju u istom području.

Brza akcija je ključna, jer se radi o vrlo maloj deci koja su podložna opasnostima.

Građani koji prepoznaju decu ili ženu ili imaju bilo kakve informacije o njihovom boravku, mogu se javiti lično u stanicu u Makou (adresa: Čanad vezir tér 13.), pozvati +36(62)511-260, ili anonimno na broj “Telefon za svedoke” 06-80-555-111.

Hitni broj je 112.