Rumunski predsednik Nikušor Dan sazvao je za danas savet za odbranu zemlje, koja je članica EU i NATO, da bi razmotrili da li da dozvole američkim avionima pristup vojnim bazama u Rumuniji za podršku operaciji u Iranu, koja traje 12. dan.

Savet će se sastati prvi put ove godine da razmotri bezbednosne posledice sukoba na Bliskom istoku i uticaj na rumunsko energetsko tržište kao i "privremeno raspoređivanje vojnih kapaciteta na rumunskoj teritoriji".

Politički izvori rekli su da se to raspoređivanje odnosi na zahtev SAD da koristi vazduhoplovnu bazu "Mihail Kogalničeanu", prenosi Rojters.

Dok su neke EU zemlje, Francuska, Grčka i Italija, poslale ratne brodove na Kipar kada je iranski dron udario britansku bazu na tom ostrvu, druge dozvoljavaju upotrebu njihovih vojnih baza.

Većina vodećih zvaničnika EU osudilo je iranske udare u bliskoistočnom regionu i pozvalo na okončanje sukoba i nalaženje diplomatskog rešenja.

Skaj njuz prenosi saznanja Blumberga da je Rumunija spremna da odobri američko korišćenje baze na Crnom moru za misije u Iranu.

SAD su povukle oko 1.000 vojnika iz rumunske vazduhoplovne baze "Mihail Koglaničeanu" krajem prošle godine, dok su se usmerile na svoje granice i na region Indo-Pacifika.

Još oko 1.000 američkih vojnika ostalo je u Rumuniji.

Stalno prisustvo saveznika u Rumuniji je oko 3.500 NATO vojnika, uključujući i američke.

