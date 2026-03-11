DRAMA U VAŠINGTONU, NAPAD NA BELU KUĆU: Hitna akcija policije, blokirano celo područje! (FOTO)
Vozilo je udarilo u kapiju Bele kuće u Vašingtonu, što je navelo policiju da pretrči okolna područja i uhapsi vozača.
Kombi je u sredu ujutru prošao kroz bezbednosnu barikadu u blizini Bele kuće, javljaju američki mediji pozivajući se na Metropolitansku policijsku upravu.
Vozač uhapšen
Vozač je uhapšen, takođe se navodi u lokalnim izveštajima.
Incident se dogodio oko 6:37 ujutru (po lokalnom vremenu), a policajci su reagovali da pomognu Tajnoj službi Sjedinjenih Država (USSS) nakon što je kombi prošao kroz barikadu na uglu Konektikat avenije i ulice H, severozapadno od grada.
Incident je izazvao hitnu reakciju policije.
Ulice zatvorene, istraga u toku
Entoni Guljelmi, portparol Tajne službe SAD, rekao je za CBS News da službenici „istražuju sumnjivo vozilo“.
„Razni ulazi i ulice su privremeno zatvoreni dok timovi obavljaju svoj posao“, rekao je Guljelmi, dodajući da će „dodatne informacije“ biti date kasnije.
(Kurir.rs/express.co.uk)