Rumunski predsednik Nikušor Dan danas je, nakon sastanka saveta za odbranu zemlje, objavio da je Rumunija odobrila privremeno raspoređivanje američkih trupa i aviona na svojoj teritoriji, u kontekstu krize na Bliskom istoku.

List Adevarul prenosi da je Dan naglasio da ta mera ne ugrožava nacionalnu bezbednost i da će biti sprovedena u koordinaciji sa NATO.

- To su avioni za dopunu gorivom, deo opreme za praćenje i oprema za satelitsku komunikaciju... Naglašavam da je ova oprema odbrambene prirode i nije opremljena stvarnim oružjem... Ova oprema će biti raspoređena u meri u kojoj je parlament odobri na sastanku koji će biti održan danas - izjavio je Dan.

On je kazao da "ova oprema povećava bezbednost Rumunije".

- Uveravam Rumune da nemaju razloga za brigu, njihova zemlja je bezbedna zemlja, još bezbednija - naveo je Dan.

Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu Foto: Vadim Ghirda/AP, Shutterstock

Televizijska stanica Antena3 je objavila da će 500 vojnika stići u Rumuniju u narednih 90 dana u vojne baze "Mihail Kogalničeanu" na Crnom moru i "Kimpia Turzi".

Sastanak u predsedničkoj palati Kotročeni trajao je skoro tri sata.

Adevarul navodi da je sazivanje sastanka saveta za odbranu došlo u kontekstu međunarodnih napetosti, gde Rumunija postaje strateška tačka za američke vojne operacije u regionu.

Baza "Mihail Kogalničeanu" je ranije korišćena za misije NATO i privremeno raspoređivanje aviona i trupa, a dodatno prisustvo bi moglo da ojača kapacitet Alijanse za reagovanje u kontekstu eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Nikušor Dan Foto: Andreea Alexandru/AP

Dan je sazvao savet za odbranu zemlje, koja je članica EU i NATO, prvi put ove godine da bi razmotrili bezbednosne posledice sukoba na Bliskom istoku uzrokovanih ratom u Iranu koji traje već 12. dan, kao i uticaj na rumunsko energetsko tržište i "privremeno raspoređivanje vojnih kapaciteta na rumunskoj teritoriji". koja traje 12. dan.

Neke zemlje EU, poput Francuske, Grčke i Italije, poslale su ratne brodove na Kipar nakon što je iranski dron pogodio bazu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Akrotiri na tom ostrvu, dok druge dozvoljavaju upotrebu njihovih vojnih baza.

NATO vazduhoplovna baza "Mihail Kogalničeanu" u Rumuniji, najveća u Evropi Foto: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rojters navodi da su SAD povukle oko 1.000 vojnika iz rumunske vazduhoplovne baze "Mihail Koglaničeanu" krajem prošle godine, pošto su se usmerile na zaštitu sopstvenih granica i na Indo-pacifički region.

Još oko 1.000 američkih vojnika ostalo je u Rumuniji.

američka vojska Foto: Shutterstock

U toj zemlji je stalno prisutno oko 3.500 NATO vojnika, uključujući američke.

Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Rumunija deli kopnenu granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, a britanska agencija navodi da su preko nje ruski dronovi leteli ka Kijevu, dok su mine u Crnom moru od početka sukoba uticale na ključne trgovinske i energetske rute.

(Kurir.rs/Adevarul/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

