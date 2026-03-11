Slušaj vest

Rumunski predsednik Nikušor Dan danas je, nakon sastanka saveta za odbranu zemlje, objavio da je Rumunija odobrila privremeno raspoređivanje američkih trupa i aviona na svojoj teritoriji, u kontekstu krize na Bliskom istoku.

List Adevarul prenosi da je Dan naglasio da ta mera ne ugrožava nacionalnu bezbednost i da će biti sprovedena u koordinaciji sa NATO.

- To su avioni za dopunu gorivom, deo opreme za praćenje i oprema za satelitsku komunikaciju... Naglašavam da je ova oprema odbrambene prirode i nije opremljena stvarnim oružjem... Ova oprema će biti raspoređena u meri u kojoj je parlament odobri na sastanku koji će biti održan danas - izjavio je Dan.

On je kazao da "ova oprema povećava bezbednost Rumunije".

- Uveravam Rumune da nemaju razloga za brigu, njihova zemlja je bezbedna zemlja, još bezbednija - naveo je Dan.

1/11 Vidi galeriju Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu Foto: Vadim Ghirda/AP, Shutterstock

Televizijska stanica Antena3 je objavila da će 500 vojnika stići u Rumuniju u narednih 90 dana u vojne baze "Mihail Kogalničeanu" na Crnom moru i "Kimpia Turzi".

Sastanak u predsedničkoj palati Kotročeni trajao je skoro tri sata.

Adevarul navodi da je sazivanje sastanka saveta za odbranu došlo u kontekstu međunarodnih napetosti, gde Rumunija postaje strateška tačka za američke vojne operacije u regionu.

Baza "Mihail Kogalničeanu" je ranije korišćena za misije NATO i privremeno raspoređivanje aviona i trupa, a dodatno prisustvo bi moglo da ojača kapacitet Alijanse za reagovanje u kontekstu eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

1/8 Vidi galeriju Nikušor Dan Foto: Andreea Alexandru/AP

Dan je sazvao savet za odbranu zemlje, koja je članica EU i NATO, prvi put ove godine da bi razmotrili bezbednosne posledice sukoba na Bliskom istoku uzrokovanih ratom u Iranu koji traje već 12. dan, kao i uticaj na rumunsko energetsko tržište i "privremeno raspoređivanje vojnih kapaciteta na rumunskoj teritoriji". koja traje 12. dan.

Neke zemlje EU, poput Francuske, Grčke i Italije, poslale su ratne brodove na Kipar nakon što je iranski dron pogodio bazu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Akrotiri na tom ostrvu, dok druge dozvoljavaju upotrebu njihovih vojnih baza.

1/6 Vidi galeriju NATO vazduhoplovna baza "Mihail Kogalničeanu" u Rumuniji, najveća u Evropi Foto: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rojters navodi da su SAD povukle oko 1.000 vojnika iz rumunske vazduhoplovne baze "Mihail Koglaničeanu" krajem prošle godine, pošto su se usmerile na zaštitu sopstvenih granica i na Indo-pacifički region.

Još oko 1.000 američkih vojnika ostalo je u Rumuniji.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

U toj zemlji je stalno prisutno oko 3.500 NATO vojnika, uključujući američke.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Rumunija deli kopnenu granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, a britanska agencija navodi da su preko nje ruski dronovi leteli ka Kijevu, dok su mine u Crnom moru od početka sukoba uticale na ključne trgovinske i energetske rute.