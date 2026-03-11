Slušaj vest

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, ranjen je u napadu 28. februara u kojem je ubijeno šest članova njegove porodice, uključujući i njegovog oca Alija Hamneija, potvrdio je ambasador Irana na Kipru.

U intervjuu datom u kompleksu ambasade u Nikoziji, Alireza Salarijan detaljnije je opisao okolnosti u kojima je Hamnei ranjen, rekavši da je imao sreće što je preživeo napad koji je sravnio sa zemljom rezidenciju pokojnog ajatolaha.

„I on je bio tamo i ranjen je u tom bombardovanju, ali nisam video da se to pojavilo u stranim vestima“, rekao je za Gardijan.

„Čuo sam da je ranjen po nogama, šaci i ruci... Mislim da je u bolnici jer je ranjen.“

Novi vođa se još nije pojavio u javnosti

Objašnjavajući zašto se Hamnei nije pojavio u javnosti niti dao bilo kakve izjave otkako je u nedelju nasledio oca, ambasador je dodao:

„Ne mislim da bi mu bilo prijatno da [u trenutnom stanju] održi govor.“

Zapadne obaveštajne službe veruju da se novi vođa namerno drži van javnosti zbog straha od mogućih pokušaja atentata.

Poginuli članovi porodice tokom vazdušnih udara

Napad se dogodio na dan kada su počeli vazdušni udari na Iran koje su predvodile Sjedinjene Američke Države, a meta je bio veliki predsednički kompleks u samom centru Teherana.

Prema rečima ambasadora, bio je deseti dan svetog meseca Ramazana.

Ajatolah Ali Hamnei nalazio se u svojoj rezidenciji zajedno sa nekoliko članova porodice, među kojima su bili i Modžtabina supruga Zahra i njegov sin tinejdžer Mohamed Bager, koji su takođe poginuli u napadu.

Iranski mediji navode da je Mansur, supruga pokojnog ajatolaha, preminula tri dana nakon vazdušnog udara.

„Pokojni vrhovni vođa ubijen je zajedno sa suprugom, ćerkom, zetom i četrnaestomesečnom bebom svoje ćerke“, rekao je Salarijan.

„Nalazili su se u svojoj kući u blizini predsedničke kancelarije. U napadu su poginuli i visoki komandanti, jer su i oni bili pozvani.“

On je dodao da je vrhovni vođa imao četiri sina i dve ćerke, kao i da je živeo na istom mestu gde je obavljao svoje dužnosti.

Različite informacije o povredama Modžtabe Hamneija

U sredu je Jusef Pezeškijan, visoki vladin savetnik i sin iranskog predsednika, rekao da je Modžtaba Hamnei ranjen, ali nije objasnio kako.

U objavi na svom Telegram kanalu napisao je:

„Čuo sam vesti da je gospodin Modžtaba Hamnei ranjen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze. Rekli su mi da je, hvala Bogu, bezbedan i zdrav.“

Iranski zvaničnik je istog dana rekao Rojtersu da je Hamnei „lako povređen“, ali da i dalje nastavlja da obavlja svoje dužnosti.

Ranije ove nedelje iranska državna televizija opisala je novog lidera režima kao „ranjenog veterana Ramazanskog rata“, ali nije precizirala njegove povrede.

Reakcije SAD i Izraela

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je izbor Modžtabe Hamneija od strane odbora od 88 sveštenika „neprihvatljivim izborom“, dodajući: „Neće dugo trajati.“

Izrael je upozorio da neće oklevati da izvrši atentat na novog vrhovnog vođu Irana.

"Ali Hamnei nije želeo da ga njegov sin nasledi"

Salarijan je rekao za Gardijan da pokojni ajatolah „nije želeo da ga njegov sin“nasledi.

„Visoki sveštenici su ga pitali, ali je pokojni vrhovni vođa rekao ‘ne’, jer nije želeo dinastički sistem. On je bio izabran. [Nakon napada] najviši sveštenici su rekli: ‘Ovo je tvoj posao; moraš da poslušaš.’“

„Ne znam da li je on zabrinut ili ne, ali znamo da će ga Sjedinjene Američke Države, a posebno Izrael, ciljati“, zaključio je ambasador.