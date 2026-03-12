Slušaj vest

Šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro izjavio je da se Francuska sprema da utrostruči humanitarnu pomoć Libanu, šaljući danas 60 tona pomoći za izbeglice koje beže sa juga zemlje, gde Izrael sprovodi vojne operacije protiv proiranskog pokreta Hezbolaha.

Ta pomoć uključuje "sanitarne i higijenske komplete, dušeke, lampe, kao i mobilnu medicinsku jedinicu", rekao je Baro za francusku televiziju TF1 i dodao da će pomoć biti raspoređena u koordinaciji sa fondacijom CMA CGM.

Baro je rekao da se Francuska takođe sprema da obezbedi nekoliko desetina oklopnih transportera (VAB) libanskim oružanim snagama.

"Smatramo da su oni jedine legitimne vlasti koje mogu da obezbede bezbednost Libana", rekao je Baro koji je ponovo pozvao Hezbolah da prekine napade na Izrael i preda svoje oružje libanskim vlastima.